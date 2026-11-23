Corrado Augias, il giornalista aveva preparato il suo addio terreno assieme al direttore dell'ultima rete tv con cui ha collaborato ed il frutto della collaborazione andrà in onda questa sera.

Uno dei volti più amati della storia televisiva italiana, un giornalista capace di entrare nelle case degli italiani con garbo ed allo stesso tempo autorevolezza, uno stile ineguagliabile il suo che sarà ricordato per gli anni a venire. Mancherà la sua gentilezza così come il suo affetto per il pubblico, pubblico che aveva imparato a comprendere e considerare come parte attiva, forse attivissima di un programma e che per questo motivo ha sempre ringraziato.

Corrado Augias, tutto pronto per la puntata speciale a lui dedicata

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, oggi 23 novembre a partire dalle 21:15 su La7, ultima emittente televisiva con cui ha collaborato, ci sarà l’addio allo storico giornalista e divulgatore Corrado Augias.

Un appuntamento questo, studiato ed ideato dallo stesso Augias, assieme al direttore di La7, Andrea Salerno, come aveva anticipato diversi giorni fa lo stesso direttore, si tratterà di un viaggio nella vita lavorativa del conduttore, con stralci tratti da “La Torre di Babele”, programma che ha portato avanti a partire dal 2023, assieme ad altri spezzoni di carriera.

Un ricordo fatto per non lasciare “a bocca asciutta” i propri ascoltatori e sostenitori che in tutto questo tempo hanno imparato a conoscerlo, seppur lavorativamente, apprezzandone la continua ricerca della verità ma soprattutto della libertà giornalistica, aspetto che si tende a dare per scontato ma che è quantomai fondamentale e per questo, in determinate situazioni, non garantito.

Corrado Augias, l’addio calcolato ed il ricorso a cure palliative

Entrando nel merito della sua dipartita, erano circolate voci nell’immediato post-morte relative al fatto che Augias avesse “calcolato” come e quando morire. Soffriva da circa 20 anni di un male incurabile, così hanno riportato i familiari, un male che tuttavia non gli ha impedito di essere presente all’ultimo appuntamento degli speciale pre-trasmissione di “M” il figlio del secolo, serie dedicata a Mussolini.

L’ultimo appuntamento è andato in onda il 2 novembre, da quel momento Augias non è più apparso davanti ad una telecamera e si è sottoposto, come riporta The Social Post, a cure palliative che lo hanno portato alla morte.

La puntata quindi sarà un testamento editoriale degli ultimi anni di carriera mantenendo per tutta la messa in onda al centro il suo tono civile ed educato che mancherà a tante persone che lo hanno amato.