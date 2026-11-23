Scopriamo insieme l ’oroscopo della settimana dal 23 al 29 novembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 23-29 novembre 2026: i segni più fortunati:

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 23 al 29 novembre 2026 sono Toro, Bilancia e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Leone e Acquario.

Oroscopo settimana 23-39 novembre 2026: le previsioni segno per segno:

Ecco l’oroscopo della settimana dal 23 al 29 novembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : settimana a due facce, molto positiva per quanto riguarda il lavoro, con soddisfazioni in vista. Negativa invece in amore, con possibili discussioni con il partner.

Toro : ottima settimana in vista, tanta la fortuna specie a livello lavorativo, con possibili promozioni. Anche per chi è in coppia settimana all’insegna di passione e romanticismo.

Gemelli : settimana così così, dove imprevisti e contrattempi potrebbero anche essere all’ordine del giorno. Occhio a un forte nervosismo martedì.

Cancro : settimana che inizierà all’insegna della stanchezza e del nervosismo, ma che terminerà nel modo migliore con grandi emozioni e soddisfazioni personali.

Leone: settimana no, in amore litigi e discussioni con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno. Anche in amore occhio agli screzi con i colleghi.

Vergine : che super settimana vi attende! Sia in amore che sul lavoro vivrete momenti davvero magici, ricchi di amore e soddisfazioni personali.

Bilancia: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, così così invece per quanto riguarda l’amore, con malumori possibili all’interno della coppia.

Scorpione : settimana di alti e bassi, si alterneranno giornate positive ad altre all’insegna di imprevisti e contrattempi. Occhio a un eccessivo nervosismo giovedì.

Sagittario : ottima settimana, specie dal punto di vista sentimentale, con tante emozioni in vista. Alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta.

Capricorno : settimana nel complesso serena, anche se non mancherà qualche imprevisto specie nei primi due giorni, ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio.

Acquario : settimana complicata, soprattutto in ambito lavorativo, con possibili screzi con i colleghi che potrebbero farvi performare al di sotto delle vostre capacità.

Pesci: settimana tranquilla e serena, senza troppi intoppi. Attenzione solamente a un eccessiva stanchezza a partire dalla giornata di giovedì, cercate quindi di riposarvi quando potete.