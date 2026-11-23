Alex Belli torna a parlare del Grande Fratello Vip e di Soleil Sorge, e annuncia il desiderio di sposare Delia Duran in chiesa a Venezia.

Alex Belli, attore e fotografo parmense reduce dall’esperienza al Grande fratello Vip 9, è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, su Canale 5. Nel corso dell’intervista ha parlato del rapporto con Soleil Sorge, dei mesi trascorsi nella Casa, del legame con Marina La Rosa, della nascita del figlio Gabriel e del progetto di sposare Delia Duran in chiesa.

Il legame con Soleil Sorge nel Grande Fratello Vip

Belli è stato il primo a definire «chimica artistica» il rapporto che lo legava a Soleil Sorge durante il Gf Vip in onda tra il 2021 e il 2022. All’epoca l’attore era già in coppia con Delia Duran, e il pubblico non ha mai capito fino in fondo quanto quella vicenda fosse spontanea e quanto costruita.

Toffanin gli ha mostrato alcuni filmati di quel periodo, riportando il tema in primo piano.

Davanti alle immagini, Belli ha spiegato: “Era qualcosa che andava al di là dell’amicizia, al di là del voler stare insieme come fidanzati. Era veramente qualcosa di unico”. Ha aggiunto che Delia, in quel periodo, “è stata molto male”.

Alla fine ha ammesso che il gioco gli era sfuggito di mano: “Noi eravamo semplicemente andati oltre”. Oggi, ha detto, il rapporto con Soleil è sereno: “Io la adoro, siamo diventati amici ed è amica anche di Delia. È stata veramente una magia incredibile”.

Il Grande Fratello Vip 9 e il rapporto con Marina La Rosa

Nel racconto dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Belli ha replicato a chi lo ha criticato per i suoi modi teatrali: “Ho vissuto tutte le mie sfaccettature, tutti i miei modi, anche un po’ teatrali”. Sulla sua strategia nel reality ha detto di non essersi preparato: “Nei reality bisogna cavalcare l’accadimento”. Ha definito l’uscita dalla Casa un colpo di scena che gli è piaciuto.

Dentro la Casa, ha spiegato, ha legato soprattutto con Valeria Marini, Marina La Rosa e Andreas Muller. Degli altri concorrenti ha detto: “Avevano poca voglia di imparare, poca voglia di ascoltare”. Ha poi raccontato con ironia di aver iniziato a parlare con un palloncino. Sul rapporto con La Rosa, descritto come un’alternanza di attrazione e scontro, ha detto: “C’è questo rapporto di nemici amici che io adoro”, aggiungendo: “C’era una chimica linguistica”.

Gabriel e le nozze in chiesa a Venezia

Belli ha raccontato di essere cambiato rispetto a quattro anni fa. Pochi mesi fa è diventato padre del piccolo Gabriel, e del figlio ha detto: “Gabriel, un bambino favoloso, mi tira via tutte le sovrastrutture, le maschere, tutto”. Con Delia Duran dice di aver trovato un buon equilibrio e vuole sposarla in chiesa.

Le promesse d’amore tra i due risalgono al 2021 e furono scambiate con una cerimonia sul lago di Como. Allora erano ancora in vigore alcune restrizioni legate al Covid, e la famiglia della modella, a eccezione della madre, non poté raggiungere l’Italia dal Venezuela. Questa volta, secondo quanto dichiarato, la famiglia di lei sarà presente per intero.

Non è ancora stata fissata una data, mentre la località è già stata scelta: Venezia. Chi segue la vicenda dovrà quindi attendere eventuali comunicazioni della coppia per conoscere i tempi della cerimonia.