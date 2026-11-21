Venerdì 20 novembre il grande fratello Vip non va in onda su Canale 5. Il reality, condotto da Ilary Blasi, perde la seconda puntata settimanale, che fino a quel momento andava in onda il venerdì sera insieme a quella del lunedì. La rete ha rimodulato il calendario dello show a pochi giorni dalla conclusione dell’edizione.

La decisione è stata presa dall’azienda, che Mediaset ha reso nota senza spiegarne i motivi. Il programma è partito a fine settembre con due appuntamenti alla settimana. Ora il reality resta con una sola puntata, in vista della finale.

Ascolti sotto le attese e calendario ridotto

Nel periodo di messa in onda, la media complessiva dell’edizione si attesta intorno a 1,9 milioni di spettatori con il 16,5% di share.

Gli ascolti hanno avuto un andamento altalenante e una flessione marcata nelle ultime settimane. La puntata del 16 novembre ha raccolto 1.920.000 spettatori con il 16,7% di share, mentre le cinque puntate precedenti avevano una media del 15,7%.

Le fonti non attribuiscono in modo certo la riduzione a questi dati, che però vengono indicati come un possibile fattore.

Il programma, a differenza della scorsa edizione, non è riuscito a imporsi come uno dei grandi successi della stagione televisiva.

Racconto di una notte al posto del reality

Al posto del Grande Fratello Vip, venerdì 20 novembre Canale 5 trasmette tre episodi di Racconto di una notte, la serie turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgi Coskun. La trama segue i personaggi di Mahir e Canfeza, e la prima serata si conclude all’una di notte circa.

Sulla Rai 1 lo stesso venerdì va in onda Meravigliosamente, il one man show di Sal Da Vinci, che prende il posto di The Voice Senior. Il talent si è concluso la settimana precedente con la vittoria di Giovanni Scribano.

Semifinale e finale: le date

Il Grande Fratello Vip torna in diretta su Canale 5 lunedì 23 novembre con la semifinale. L’ultima puntata è fissata per lunedì 30 novembre. Sono già finaliste Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, mentre il quarto finalista sarà proclamato nel corso della semifinale.