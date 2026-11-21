Il suicidio dello storico capo di Polizia ha lasciato tutti senza parole sia per come è avvenuta la morte che soprattutto per quanto ha rappresentato come uomo sia lavorativamente che a livello di valori, una perdita difficile da colmare sotto molti punti di vista ed una mancanza che si farà sentire relativamente ai grandi casi di Mafia degli ultimi decenni, di cui è stato assoluto protagonista alla ricerca della verità.

Suicidio De Gennaro: i commenti di politici e figure di spicco

Moltissime le reazioni del mondo politico di fronte alla morte dell’ex capo di Polizia, carriera quarantennale, terminata nel 2007, la sua con molti casi di successo risolti grazie alla sua capacità investigativa.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa: “pur non frequentandolo assiduamente, lo conoscevo da tanti anni.

Ho un aneddoto che me lo fa ricordare con un sorriso. Quando ero, credo, capogruppo di Alleanza nazionale alla Camera, durante un convegno mi prestò una penna d’oro che, per sbaglio, tenni con me. Gliela rimandai accompagnandola con un biglietto sul quale avevo scritto: ‘Solo io potevo rubare una penna al capo della Polizia”.

Anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva ha voluto ricordare la figura di De Gennaro: “Il suicidio è una notizia decisamente sconvolgente per i tanti di noi che lo hanno conosciuto, per i tanti di noi che sanno chi era e perché se dovessi individuare una persona che rappresentava il deep state è De Gennaro”.

Il ministro dell’Economia Giorgetti ha voluto rimarcare la propria vicinanza al fratello di Gianni, Andrea De Gennaro ed a tutto il resto della famiglia colpita dal lutto e dal dolore: “Ho appreso con dolore e smarrimento della tragica morte di Gianni de Gennaro. In questo momento il mio pensiero va al fratello Andrea, che apprezzo e stimo e a tutta la famiglia”.

Suicidio De Gennaro, le reazioni di Tajani, Meloni e Borsellino

La morte di Gianni De Gennaro è stata ricordata anche dai principali ministri dell’attuale governo, oltre a La Russa e Giorgietti anche Antonio Tajani e la Premier Meloni ne hanno parlato.

Antonio Tajani si dice “Profondamente sconvolto dalla morte di De Gennaro, vittima di un processo fuori dal tribunale” riporta Ansa.

Giorgia Meloni invece esprime sgomento e sconcerto, esprimendo cordoglio al fratello Andrea come riporta Il Corriere della Sera – “Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, comandante generale della Guardia di finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”.

Anche il figlio di Paolo Borsellino, Manfredi si è espresso sulla scomparsa di De Gennaro tramite Adnkronos – “Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità“. Ha poi continuato entrando ulteriormente nel merito – “Dispiacere e turbamento per la scomparsa di un uomo dello Stato e delle istituzioni con cui potrebbe essersene andato un pezzo di verità sulla morte di nostro padre. E che avrebbe potuto, oltre che dovuto, contribuire ad aiutare gli inquirenti a (ri)scrivere la storia giudiziaria della strage di via D’Amelio”.