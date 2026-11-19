La tensione diplomatica tra Roma e Kiev raggiunge un nuovo picco con l’intervento pubblico di Matteo Salvini. Il vicepremier ha messo in chiaro che il supporto italiano alla proroga degli aiuti all’Ucraina è strettamente legato alla risoluzione della controversia nata dall’inserimento del suo nome nella cosiddetta “lista dei traditori” ospitata dal portale Myrotvorets.

Una vicenda che, secondo il leader del Carroccio, tocca nervi scoperti nelle relazioni bilaterali e richiede interventi immediati.

L’ultimatum di Matteo Salvini: scuse o revisione delle posizioni

Nel commentare la situazione, Matteo Salvini ha dichiarato di attendere scuse ufficiali da parte del presidente Volodymyr Zelensky. La sua posizione è ferma: sostenere un governo che tollera l’esistenza di piattaforme digitali che schedano giornalisti, politici e intellettuali come nemici dello stato, senza una condanna esplicita, diventa problematico.

«Vediamo che proposta arriverà», ha affermato il vicepremier, sottolineando che la questione trascende l’aspetto personale e investe il rispetto dovuto alle istituzioni italiane.

Il riferimento è diretto al fatto che sul sito Myrotvorets, noto per i suoi legami con il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu), compaiono dati sensibili di individui che sono stati successivamente vittime di aggressioni violente.

Salvini ha evidenziato come il silenzio di Kiev su queste attività sia inaccettabile, paragonandolo implicitamente a pratiche autoritarie del passato. La richiesta è chiara: una smentita pubblica e una presa di distanza netta, altrimenti la maggioranza dovrà ricalibrare la propria strategia di sostegno economico e militare.

Le reazioni interne alla Lega e la solidarietà politica

L’intera struttura del partito ha fatto quadrato attorno al segretario. Diversi esponenti hanno definito la presenza del loro leader in quella lista come un atto grave che mina la credibilità democratica. Claudio Borghi, senatore della Lega, ha utilizzato l’episodio per ribadire la necessità di frenare l’invio di armi, mentre Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera, ha parlato di una notizia «sconcertante».

Anche Marco Dreosto, capogruppo al Senato, ha annunciato l’intenzione di depositare un’interrogazione parlamentare urgente per fare luce sull’accaduto e ottenere la rimozione immediata del nome di Salvini dalla lista. La preoccupazione comune è che si tratti di un attacco sistemico che coinvolge non solo figure politiche, ma anche rappresentanti di altre forze, come l’intero gruppo del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e personalità come Roberto Vannacci.

La risposta diplomatica dell’Ambasciata d’Ucraina

Di fronte alle polemiche crescenti, l’Ambasciata d’Ucraina in Italia ha diffuso una nota ufficiale per cercare di disinnescare la crisi. La rappresentanza diplomatica ha precisato che il sito Myrotvorets non è una fonte ufficiale di informazione dello Stato ucraino e non fa parte del sistema degli organi statali. Pertanto, le informazioni pubblicate non possono essere considerate espressione della posizione ufficiale di Kiev né delle decisioni delle sue istituzioni.

La nota critica inoltre il tentativo di utilizzare fonti non ufficiali per creare una percezione distorta della realtà e alimentare artificialmente tensioni nei rapporti bilaterali. L’Ambasciata ha ribadito che le relazioni tra Italia e Ucraina restano solide, fondate su fiducia reciproca e valori condivisi, respingendo quelle che definisce «valutazioni parziali e interpretazioni strumentali».

Contesto internazionale e implicazioni economiche

La vicenda si inserisce in un quadro geopolitico complesso, dove Salvini ha citato anche le dichiarazioni del presidente Trump riguardo alla spesa europea per il conflitto. Il vicepremier ha ricordato come l’Italia abbia approvato ogni pacchetto di aiuti negli ultimi anni, chiedendosi se ulteriori sanzioni e forniture di armi siano davvero la via per avvicinarsi alla pace.

Parallelamente, la discussione politica interna riguarda anche la manovra economica. Salvini ha accennato a possibili aggiustamenti per alzare la soglia della rivalutazione totale delle pensioni al 100%, dimostrando come la gestione delle risorse pubbliche sia strettamente legata alle scelte di politica estera. In questo scenario, la richiesta di chiarezza da parte di Kiev diventa un prerequisito fondamentale per mantenere la coesione della maggioranza italiana sul dossier ucraino.