La premier giorgia meloni ha concluso la riunione della Coalizione dei Volenterosi nel palazzo della Cancelleria a Berlino e sta facendo ritorno a Roma. Il rientro serve a partecipare alla riunione di maggioranza in videoconferenza dedicata alla manovra economica.

L’incontro serale è un nuovo vertice tra i leader della coalizione di governo. Al centro della discussione ci sono le modifiche da apportare alla legge di bilancio, in particolare al Ddl di bilancio, che i partiti della maggioranza stanno esaminando per arrivare a una posizione comune.

Il rientro anticipato dal vertice di Berlino

Meloni lascerà la riunione della Coalizione dei Volenterosi un’ora prima rispetto all’orario inizialmente previsto. La scelta le consente di collegarsi in tempo con gli altri leader della maggioranza, che si ritroveranno in videoconferenza nella stessa serata del 19 novembre.

Il collegamento riguarda solo il confronto sul Ddl di bilancio.

Non risultano altri impegni legati al rientro, e il tema centrale resta la definizione delle modifiche alla manovra prima del passaggio successivo in Parlamento.