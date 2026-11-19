Si chiude una vicenda iniziata nel 2019 e che ha visto il giovane pagare per quanto fatto all'anziano che nel frattempo è purtroppo deceduto.

Un caso che si è chiuso dopo ben 7 anni dall’effettivo accadimento dell’episodio e che complice una collaborazione da parte del soggetto accusato ha permesso una rapida chiusura nonostante i tempi biblici della giustizia italiana che ha fatto sì che egli subisse la pena inflittagli dalla procura per quanto effettivamente fatto ai danni di uomo anziano.

Rapina ad un anziano, i fatti nel 2019 accusato un 28enne straniero

Ripercorriamo quanto accaduto, siamo nel 2019 a Conegliano paese in provincia di Treviso ed un anziano, all’epoca 74enne si sarebbe fermato a bordo strada perché cercava “compagnia maschile” a quel punto il giovane originario del Gambia, avrebbe accettato le avances dell’uomo.

I due si sarebbero quindi appartati nel parcheggio di un supermercato ma quando stavano contrattando la prestazione sessuale il giovane straniero avrebbe rubato il borsello all’anziano contenente carta di credito, documenti e 150 euro in contanti. Non soddisfatto, prima di uscire dall’auto, avrebbe anche sferrato un pugno all’uomo.

L’anziano all’epoca sporse immediatamente denuncia e bastò poco per incastrarlo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La perquisizione a casa del rapinatore permise di recuperare buona parte della refurtiva sottratta.

Rapina un anziano nel parcheggio, condannato a 3 anni e 10 mesi 28enne gambiano

Oggi a distanza di molti anni da quell’episodio è arrivata la sentenza da parte della Procura di Treviso che ha sentenziato una pena pari a 3 anni e 10 mesi per il 28enne straniero, già espulso dal territorio italiano.

Oltre alla condanna a pena dententiva dovrà pagare una multa pari 1.200 euro, come riporta Today.it. Una conclusione rapida della vicenda, sarebbe stata positiva se l’anziano vittima fosse stato ancora in vita, purtroppo invece è deceduto anni prima rispetto alla chiusura del caso.

Per il 28enne, difeso dall’avvocato Nicoletta Gasbarro, sono state garantite le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti per aver collaborato nel velocizzare il processo che altrimenti sarebbe stato più lungo.