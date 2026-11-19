Tra Lucera e San Severo (Foggia) un'auto ha preso fuoco in seguito a un incidente lungo la Sp 109: un militare dell'esercito ha subito accostato salvando il conducente.

Tra Lucera e San Severo (Foggia) un’auto ha preso fuoco questa mattina in seguito a un incidente lungo la Sp 109: un militare dell’esercito ha subito accostato salvando il conducente. I dettagli di quanto accaduto.

Drammatico incidente sulla Sp 109: auto in fiamme, militare accosta e salva il conducente

Questa mattina, giovedì 19 novembre 2026, lungo la Sp 109 tra Lucera e San Severo, in provincia di Foggia, si è verificato un brutto incidente stradale, con un’auto che ha preso fuoco.

Proprio in quel momento, un militare dell’esercito, per l’esattezza dell’11/mo reggimento genio guastatori di Foggia della Brigata Meccanizzata Pinerolo, stava passando di lì con la propria auto e, non appena ha visto il veicolo in fiamme, non ci ha pensato due volte: ha subito accostato dirigendosi verso il mezzo avvolto dalle fiamme, ha infranto il vetro posteriore, facendo così defluire il fumo denso, ha controllato che non ci fossero passeggeri e ha subito raggiunto il conducente portandolo in salvo.

La situazione era resa ancora più rischiosa dall’impianto dell’auto alimentato a metano. Dopo il salvataggio, il militare ha subito chiamato i soccorsi, rimanendo poi con il conducente sino al loro arrivo.

Incidente sulla Sp 109, militare salva conducente dall’auto in fiamme: la nota dell’Esercito

Come abbiamo appena visto, questa mattina un militare dell’esercito ha salvato dalle fiamme il conducente di un’auto che aveva preso fuoco in seguito a un incidente avvenuto lungo la Sp 109 tra Lucera a San Severo, in provincia di Foggia.

Questa la nota dell’esercito: “Il gesto testimonia concretamente la prontezza, la disponibilità e il senso di responsabilità che animano quotidianamente le donne e gli uomini della Difesa. Valori che si esprimono non soltanto nei compiti istituzionali, ma anche nella capacità di intervenire a tutela della vita umana e a sostegno della collettività, in ogni circostanza e anche fuori dal servizio.”