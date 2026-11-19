(Adnkronos) - Trasformare lo studio del microbiota intestinale da fotografia statica a modello dinamico, predittivo e cucito sul singolo paziente attraverso l'uso rigoroso e controllato dell'intelligenza artificiale. È il risultato di un percorso di ricerca interdisciplinare che ha appena tagliato...

(Adnkronos) – Trasformare lo studio del microbiota intestinale da fotografia statica a modello dinamico, predittivo e cucito sul singolo paziente attraverso l’uso rigoroso e controllato dell’intelligenza artificiale. È il risultato di un percorso di ricerca interdisciplinare che ha appena tagliato un nuovo traguardo editoriale con la pubblicazione sulla piattaforma scientifica internazionale ‘Springer Nature’ di due nuovi studi inseriti nella collana Lecture Notes in Computer Science (volume Extended Reality – XR Salento 2026).

I due contributi completano una vera e propria trilogia scientifica avviata nel 2025 sulla stessa sede editoriale. Il progetto nasce dalla sinergia tra l’esperienza clinica maturata sul campo dal team dell’immunologo Mauro Minelli – da anni impegnato nello studio ad ampio spettro della medicina del microbiota e delle patologie immunomediate – e le competenze ingegneristiche, matematiche e informatiche dell’università del Salento, con il coinvolgimento del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione, del Dipartimento di Medicina sperimentale, del Centro Campi e del laboratorio Na.Di.M.

“Nella pratica quotidiana, milioni di persone convivono con disturbi sfumati e ricorrenti – stanchezza cronica, cefalee, dolori muscoloscheletrici, infiammazioni gastrointestinali o disfunzioni urologiche – spesso affrontati con approcci standardizzati. La ricerca internazionale – spiega Minelli – ha dimostrato come l’equilibrio del microbiota intestinale giochi un ruolo chiave nella regolazione sistemica dell’organismo, ma tradurre la mole enorme di dati genomici e clinici in decisioni terapeutiche mirate richiede strumenti analitici avanzati.

La triade pubblicata su ‘Springer Nature’ risponde a questa esigenza unendo il rigore della clinica alla potenza computazionale dell’Ai, impiegata non per sostituire il giudizio del medico, ma come supporto controllato per decifrare la complessità biologica”.

Il Gemello digitale individuale (2025): “Il primo lavoro (‘Designing a Digital Twin of the Gut Microbiome: A Data-Driven Approach for Personalized Medicine’) ha gettato le fondamenta concettuali e data-driven per costruire una replica virtuale del profilo microbico e dei biomarcatori fisiologici del singolo paziente, ponendo le basi per simulazioni cliniche personalizzate”, illustra Minelli. Il ‘filo digitale’ quotidiano (2026): “Il secondo studio (‘Design of a Multi-application System for a Human Digital Twin Centered on Gut Microbiome Dysbiosis’) affronta uno dei limiti storici della medicina ambulatoriale: il vuoto informativo tra una visita e l’altra. I ricercatori hanno progettato un ecosistema digitale integrato – composto da un’App mobile per il paziente, una piattaforma web per il clinico e una dashboard analitica – capace di alimentare il Digital Thread (il filo digitale continuo) con dati strutturati sull’andamento quotidiano dei sintomi, sull’aderenza terapeutica e sullo stile di vita”. Dall’individuo alla popolazione (2026): “Il terzo tassello (‘Toward a Digital Twin Aggregate in Healthcare Centered on the Gut Microbiome’) compie il salto di scala verso la medicina di popolazione. Con l’introduzione del Digital Twin Aggregate (Dta), i gemelli digitali dei singoli pazienti vengono normalizzati e confrontati all’interno di un’unica architettura. Applicato a una coorte di pazienti con disturbi urologici e disbiosi intestinale, il modello ha permesso di esplorare su larga scala le correlazioni tra alterazioni del microbiota e sintomatologia urologica”.

“Il valore dell’intera operazione risiede nella continuità metodologica e nel dialogo costante tra discipline diverse. La perseveranza del clinico nel ricercare connessioni sistemiche tra ecosistema intestinale e salute globale trova negli algoritmi appositamente sviluppati dai ricercatori informatici lo strumento per trasformare l’osservazione clinica in modelli riproducibili e verificabili. Un esempio concreto di come la ricerca sappia fare squadra, portando su palcoscenici editoriali di primo piano una visione della sanità sempre più predittiva, preventiva e centrata sulla persona”, conclude Minelli.

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