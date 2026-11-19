Milano, 19 nov. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di aver avuto una discussione “molto utile” con il leader cinese Xi Jinping e con quello statunitense Donald Trump, aggiungendo che si è trattato “certamente di una pagina nella storia della diplomazia”. “La discussione si è svolta in un’atmosfera del tutto libera e molto franca, il che ci ha permesso di comprenderci meglio”, ha affermato Putin durante un incontro con i media al termine dei colloqui trilaterali.

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