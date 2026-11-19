Brescia, 19 nov. (askanews) – Cento opere che escono dai depositi e raccontano una storia di 200 anni, in qualche modo svelando la parte sommersa dell’iceberg e aprendo le porte a narrazioni plurime e, perché no, anche più democratiche. Il museo di Santa Giulia ospita l’esposizione “Tesori”, che la Fondazione Brescia Musei ha organizzato per l’anniversario dei musei civici della città lombarda.”Nel decidere come celebrare il bicentenario della nascita dei nostri musei – ha detto Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei – abbiamo pensato di raccontare tutte quelle narrative che non avevano potuto svilupparsi, oppure che in passato avevano avuto una fioritura, ma che oggi non sono rappresentate all’interno dei nostri cinque musei istituzionali.

L’aspetto più interessante è che a fare da interpreti del patrimonio sono i paladini della storia delle nostre collezioni, 27 attori di questo romanzo corale che sono effettivamente i narratori delle loro storie, perché questa mostra racconta 100 capi d’opera straordinari, ma soprattutto come la comunità in due secoli attraverso le storie dei grandi mecenati o dei minuti collezionisti ha potuto costituire uno dei più importanti impianti museali italiani”.La mostra ruota intorno a una parola come “patrimonio”, in tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto focalizzandosi su quella di beni della comunità e per la comunità, e spazia dall’archeologia all’arte contemporanea, con molta fotografia accanto a dipinti rinascimentali, a reperti geologici e a vetrine con modelli di funghi o animali in tassidermia.”Abbiamo voluto mettere in scena un grande intreccio – ha aggiunto Roberta D’Adda, co-curatrice della mostra insieme al direttore Karadjov – una specie di tessuto proprio in cui le grandi decisioni degli studiosi, dei politici, degli amministratori, dei direttori, incrociano le vite delle persone, le vite della città e in questi incroci si depositano delle pietre preziose, delle perle che sono gli oggetti.

A volte sono in sé oggetti preziosissimi come l’astrolabio bizantino del 1062, a volte sono oggetti modestissimi che forse non noteremo neanche su una bancarella ma che invece hanno una storia, una storia ricchissima da raccontare”.Storie che ritornano, sotto forma di mitologie varie, come quelle evocate, per esempio, da una sella usata da Giuseppe Garibaldi, oppure da antichi paraventi giapponesi, che, proprio per la loro distanza, ci raccontano anche la storia del collezionismo bresciano.

“Questa mostra – ha concluso Stefano Karadjov – fa capire ai visitatori che tutti possiamo contribuire ai nostri musei”. La mostra “Tesori” è aperta al pubblico a Santa Giulia fino al 22 agosto 2027.