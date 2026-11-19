Dietro alle esibizioni di Ballando con le Stelle il pubblico vede solo la performance dei protagonisti ma in realtà c’è molto di più, innanzitutto un affiatamento da costruire tra il concorrente/la concorrente ed il partner, maestro di ballo che insegna le coreografie, un qualcosa di non sempre facile e che richiede un confronto e prove continue in sala per riuscire poi a performare bene durante la puntata in diretta.

Ballando con le Stelle, spazio al confronto e a momenti difficili nel programma

Uno dei casi più emblematici di questa edizione è stato sollevato da una concorrente che ha rimarcato di fronte alla giuria, già dalla seconda puntata di avere una certa difficoltà a rapportarsi con il proprio maestro e di avere problemi di feeling e fiducia nell’esecuzione dei passi di danza.

Una situazione sottolineata anche dal ballerino, che non ha voluto fare mistero del periodo difficile che entrambi hanno affrontato e che ha richiesto loro dei momenti di riflessione e di successiva riconciliazione per poter raggiungere il livello attuale.

Si tratta di una confessione inusuale in un programma di questo tipo ma che testimonia come Milly Carlucci sia favorevole a far parlare concorrenti e maestri delle situazioni che si trovano a vivere per garantire maggiore fedeltà al programma che non è, contrariamente a quello che si pensa, solo un’esibizione di danza.

Ballando con le Stelle, è mancata la fiducia ma ora è stata ritrovata, il ballerino commenta la stagione

Il problema principale ha interessato la coppia formata dall’attrice Anna Safroncik e dal maestro di danza Leonardo Lini, suo partner in questa edizione 2026.

Lini è intervenuto, come riporta CaffeinaMagazine.it, nel programma “Casa Lollo 4” dove ha spiegato come è iniziato e si è evoluto il rapporto con l’attrice. Egli ha confessato che i problemi di fiducia fatti emergere da Anna fossero effettivamente reali ed abbiano richiesto impegno da entrambe le parti per provare a risolverli.

“Ci abbiamo lavorato settimane e settimane per arrivare al punto in cui siamo adesso“, ha infatti spiegato come ora riescano a lavorare bene ed in sintonia. Ha infine fatto un bilancio in previsione delle ultime puntate del programma:

“Adesso il nostro obiettivo è non avere più passi falsi fino alla fine, perché vogliamo arrivare lì e non ci possiamo permettere più di sbagliare…” – un cambio atteggiamento che mostra determinazione e voglia di raggiungere l’ultimo atto dello show di Rai 1.