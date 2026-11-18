Sigfrido Ranucci si fermerà per dieci giorni a partire dal 23 novembre: il giornalista ha annunciato sui social l’inizio della sospensione decisa dalla Rai lo scorso ottobre. Il provvedimento comporterà la sua assenza da due puntate di Spotlight, ma l’ex conduttore di Report ha già rivolto un appello al pubblico affinché continui a sostenere la squadra anche durante il suo stop.

Le contestazioni disciplinari e il nuovo incarico di Ranucci a RaiNews24

Il provvedimento nei confronti di Ranucci è legato a quattro contestazioni disciplinari sollevate dalla direzione Risorse umane della Rai. Come riportato dall’Agi, tra gli episodi finiti sotto esame figurerebbero una cinquantina di accessi negli edifici dell’azienda da parte di Laura Cianfoni, amica del giornalista, una conversazione con il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e l’inoltro di alcune comunicazioni interne a Valter Lavitola.

A queste si aggiungerebbero le presunte espressioni offensive rivolte ad alcuni colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, inizialmente indicati entrambi tra i possibili successori alla guida di Report.

Dopo la sua uscita dalla conduzione della trasmissione di Rai 3, Ranucci ha dovuto scegliere tra tre possibilità professionali prospettate dall’azienda, optando per la vicedirezione di RaiNews24.

È in questo nuovo ruolo che ha avviato Spotlight, programma dedicato al giornalismo d’inchiesta, diventato il suo attuale spazio televisivo.

Sigfrido Ranucci sospeso dalla Rai per dieci giorni: l’annuncio sui social

La sospensione di Sigfrido Ranucci dal lavoro e dallo stipendio diventerà effettiva a partire da lunedì 23 novembre. A comunicarlo è stato lo stesso giornalista attraverso un videomessaggio pubblicato su Facebook, anticipando così una notizia che, come ha spiegato, avrebbe preferito condividere direttamente con il proprio pubblico prima che circolasse sulla stampa. Il provvedimento, stabilito dalla Rai lo scorso 5 ottobre, avrà una durata di dieci giorni e comporterà l’assenza del giornalista da due appuntamenti di Spotlight, il nuovo spazio di approfondimento e inchiesta di RaiNews24 che conduce ogni lunedì dal 2 novembre.

«Prima che lo veniate a sapere dai giornali, voglio dirvelo io», ha esordito Ranucci nel filmato, spiegando le conseguenze della misura disciplinare. Nonostante lo stop, l’ex volto di Report ha assicurato che continuerà a seguire il lavoro dei colleghi anche lontano dalle telecamere: «Non farò mancare il mio supporto anche dietro le quinte». Da qui l’invito rivolto agli spettatori a non abbandonare la trasmissione durante la sua assenza: «Aiutate la squadra nei prossimi due lunedì». Il giornalista ha inoltre ricordato il prossimo appuntamento con il programma, fissato per lunedì 22 novembre alle 22.30, sul canale 48 e in streaming su RaiPlay.