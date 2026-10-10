Sigfrido Ranucci e la decisione sul reintegro disattesa, lui la prende con serenità e la accetta nonostante ovviamente sia stata disattesa.

Sigfrido Ranucci e il suo possibile reintegro in Rai dopo il “caso Report” che ha portato il giornalista a dover lasciare la sua trasmissione a seguito di quanto emerso per l’attentato del novembre 2025 e dei contatti con Valter Lavitola, che avrebbe grazie alla loro amicizia spinto Ranucci verso la politica nel prossimo futuro ma così non sarà.

“Accetto la decisione serenamente e vado avanti”

Sigfrido Ranucci tramite i propri legali ha preso atto della decisione del tribunale rispetto al possibile reintegro del giornalista in Rai, attualmente risulta sospeso con lo stipendio decurato e sta presenziando in eventi contro la mafia e a favore del giornalismo d’inchiesta.

Ieri infatti è stato a Roma per l’evento “Censura di stato” organizzato da ANTIMAFIADuemila dove è potuto tornare sull’argomento principe degli ultimi mesi spiegando come effettivamente tutti abbiano potuto vedere cosa è accaduto e quale sia la sua posizione.

Ha svelato d i poter contare solo sull’affetto della gente verso di lui e il suo modo di fare giornalismo e di accettare quanto stabilito con serenità seppur non si tratti di una posizione da lui e dai suoi legali condivisi ma si deve pur sempre andare avanti nella vita.

Bocciata la richiesta di reintegro in Rai per Ranucci

Il tribunale del lavoro ha infatti rigettato la richiesta di reintegro del giornalista nel programma da lui condotto sino allo scorso anno. Nelle oltre 30 pagine redatte i giudici spiegano che quanto fatto dalla Rai è un qualcosa di insidacabile e che lo stesso Ranucci, come riporta Ansa, non è titolare di diritto oggettivo ad occupare una determinata posizione all’interno della programmazione televisiva.

Si è detta contenta dell’esito la Rai che tramite Federica Frangi, consigliera dell’amministrazione del gruppo televisivo che grazie a questa decisione ha visto applicate correttamente le procedure e il rispetto delle effettive responsabilità. Auspicando d’ora in avanti un ritrovato clima di serenità interno di cui il gruppo ha effettivamente bisogno.

Tornando a Ranucc i in passato gli erano stati offerti due diversi ruoli in Rai, vicedirettore del TG3 o corrispondente dal Cairo, ruoli a lui non graditi e rispediti al mittente perché intenzionato a combattere la sua personale battaglia. Vedremo ora come deciderà di continuare e cosa farà nel suo futuro.