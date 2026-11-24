L'Italia è stata bocciata nella relazione europea sui temi come i salari e l'occupazione nel nostro paese. Sotto accusa anche il difficile accesso alla sanità per le persone con ridotte capacità economiche.

L’Unione Europea ha scritto una relazione in riferimento all’occupazione nel nostro continente, il testo è stato scritto dalla Commissione Europea ed è stata pubblicata nel pacchetto autunnale del cosiddetto “Semestre Europeo” e purtroppo i dati per il nostro paese non sono affatto incoraggianti rispetto a temi importanti come i salari, l’occupazione e l’accesso alle cure sanitarie.

I Salari in Italia: secondo l’UE sono causa di povertà nel nostro paese

Nel testo redatto, in riferimento ai salari e a come questi portino i cittadini italiani a vivere in uno stato di povertà emerge che la situazione è definita come critica, difatti il reddito salariale per famiglia nel caso italiano è fermo al 96,9 per l’anno di riferimento, il 2025, mentre la media europea è molto superiore fermandosi al 116,5, il tutto utilizzando come base il 2008.

Questo dato è derivante da un mix sostanzialmente letale, formato da salari bassi, scarsa crescita della produttività e bassa intensità lavorativa. Il testo afferma che il sistema sia migliorato ma il miglioramento registrato non basta ed il mercato del lavoro italiano si trova ora ad affrontare sfide giudicate significative.

L’occupazione è aumentata nel 2025 fermandosi al 67,6%, uno dei dati più bassi dell’Unione Europea e il divario tra nord e sud resta marcato, ben 21 punti percentuali di differenza nonostante la crescita del meridione.

Calato il tasso di disoccupazione fermo nel 2025 al 6,1%. A far preoccupare è il tasso di disoccupazione di lunga durata, in Italia pari al 3,1% contro l’1,9% della media UE.

Lavoro e Sanità tra divari di genere, NEET e povertà elevata

Il lavoro in generale presenta disuguaglianze di genere in Italia al 19,1% di quasi 10 punti superiore alla media UE pari al 9,6%.

Anche il numero di NEET, persone che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione è elevato, in Italia, come riporta Leggo.it, pari al 13,3% contro l’11% di media in Europa, seppur la valutazione sia passata da critica a debole ma in miglioramento.

Infine la povertà e la disuguaglianza che sono in miglioramento ma restano elevate, in particolare per la sanità è aumentata la percentuale di persone che rinunciano alle cure mediche – ora pari al 2,5% – ed è sotto osservazione.