Chiara Ferragni e il suo documentario ora disponibile, il pubblico si attendeva una risposta da Fedez sulle accuse della ex moglie, ecco come ha scelto di reagire.

Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sè annunciando l’uscita del documentario su una nota piattaforma di streaming in cui ripercorre gli anni più recenti della sua vita e come è terminata la sua carriera da imprenditrice a seguito del Pandoro-Gate ma entra nel vivo della relazione con Fedez culminata con la separazione dopo un matrimonio che tutti ricordano.

Chiara Ferragni, cosa racconta il documentario

Il documentario di Chiara Ferragni entra nel vivo del Pandoro-Gate, analizzando il video di scuse fatto dall’imprenditrice, il cui vestito grigio andò subito sold-out e spiega anche alcune dinamiche della relazione matrimoniale con Fedez.

In particolare Chiara Ferragni accusa Fedez di essere colui che ha portato alla fine della propria carriera imprenditoriale dopo aver scoperto della relazione con un’altra donna tramite i messaggi sul suo cellulare.

Le difficoltà della coppia sono state rese note anche da un amico di Chiara a cui la stessa Ferragni scriveva “ragazzi non lasciatemi sola con Federico“.

Sul Pandoro-Gate Invece ha spiegato come il testo del video fosse stato scritto assieme a Federico ed ad un esperto di pubbliche relazioni smentendo l’idea che fosse stato scritto direttamente dai suoi collaboratori.

Chiara Ferragni, la reazione di Fedez al documentario

Mentre Chiara metteva “on air” il documentario dove spiegava come è andata dal suo punto di vista la relazione con Fedez, il pubblico si attendeva almeno una risposta da parte del musicista.

Fedez invece è sembrato non toccato da quanto emerso, ha infatti diffuso su Instagram, degli scatti e stories legate ai propri progetti personali e dulcis in fundo uno scatto privato in ascensore, un selfie allo specchio in compagnia della nuova fidanzata e madre del suo terzo figlio, Giulia Hoenegger.

Fedez quindi vive appieno la sua nuova vita, lasciandosi dietro gli strascichi di quella passata che è tornata a fare eco a livello mediatico.