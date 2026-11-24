Dicembre 2026 e Gennaio 2027: dieci festival da non perdere

Dicembre 2026 e Gennaio 2027: dieci festival da non perdere

Dall'Asia all'America Centrale, passando per il Medio Oriente e l'Africa, dicembre e gennaio propongono un pingue calendario internazionale di festival dedicati alla musica elettronica. Dieci appuntamenti tra grandi produzioni, location particolari e line-up che riuniscono alcuni dei nomi più inter...