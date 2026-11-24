Dall’Asia all’America Centrale, passando per il Medio Oriente e l’Africa, dicembre e gennaio propongono un pingue calendario internazionale di festival dedicati alla musica elettronica. Dieci appuntamenti tra grandi produzioni, location particolari e line-up che riuniscono alcuni dei nomi più interessanti della scena internazionale.
YASALAM
Da mercoledì 2 a domenica 6 2026
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
Headliner: ANYMA, Kevin de Vries, Recondite
yasalam.music
DWP
Da venerdì 11 a domenica 13 dicembre 2026
Giacarta, Indonesia
Headliner: Afrojack, Axwell b2b Sebastian Ingrosso, Alok
dwpfest.com
TOMORROWLAND
Da venerdì 11 a domenica 13 dicembre 2026
Pattaya, Thailandia
Headliner: Aly & Fila, Lilly Palmer, Vini Vici, Martin Garrix
thailand.tomorrowland.com
SUNBURN
Venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2026
Mumbai, India
Headliner: DJ Snake, The Chainsmokers, Jason Derulo
sunburn.in
EDC
Da venerdì 18 a domenica 20 dicembre 2026
Phuket, Thailandia
Headliner: Above & Beyond, Mau P, Vintage Culture
thailand.edc.com
PROPER
Giovedì 31 dicembre 2026 e venerdì 1° gennaio 2027
San Diego, Stati Uniti
Headliner: Four Tet, Josh Baker, Sara Landry
propernye.com
ZAMNA
Da giovedì 31 dicembre 2026 a domenica 10 gennaio 2027
Tulum, Messico
Headliner: Adam Port, ANYMA, Black Coffee
zamnafestival.com
SOUNDSCAPES
Da giovedì 21 a martedì 26 gennaio 2027
Zanzibar, Tanzania
Headliner: Dr.
Banana, HK, YokoO
soundscapes.me
DREAMSEA SONICA
Venerdì 22 e sabato 23 gennaio 2027
Tamarindo, Costa Rica
Headliner: Camilo Franco, Roger Sanchez, Sylvia Operé
dreamseacostarica.com
LET IT ROLL
Venerdì 22 e sabato 23 gennaio 2027
Praga, Repubblica Ceca
Headliner: Andromedik, Noisia, Wilkinson
letitroll.eu
Featured image: Abu Dhabi F1 GP