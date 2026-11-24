Craco, in provincia di Matera, è la città fantasma più nota d'Italia. Fu lasciata dopo la frana del 1963, poi vennero l'alluvione e il terremoto. Oggi si visita solo con guida e casco.

Craco è un borgo della Basilicata, in provincia di Matera, vuoto da decenni. Si trova a circa 60 chilometri dal capoluogo, su uno sperone di roccia tra i calanchi. Le finestre sono senza vetri, i tetti crollati, le strade coperte d’erba.

È la città fantasma più nota d’Italia. Ha fatto da set a film hollywoodiani ed è nella lista dei monumenti da salvaguardare del World Monuments Fund.

Prima di tutto questo era un paese colpito da una frana.

Le frane del terreno e l’abbandono dopo il 1963

Il paese sorge su argille variegate, un suolo instabile a contatto con l’acqua. I movimenti franosi sono documentati dal Seicento: nel 1600, nel 1805, nel 1857, nel 1870 e nel 1933. Craco ha sempre ricostruito e si è adattata.

Nel 1963 una frana più estesa delle precedenti rese pericolose molte case del centro storico. Gli abitanti, quasi duemila, furono costretti a trasferirsi a valle, nella nuova località di Craco Peschiera. Alcuni speravano di tornare. Nel 1972 un’alluvione aggravò i danni e nel 1980 il terremoto dell’Irpinia diede il colpo finale. Da allora Craco Vecchia è rimasta vuota.

Le famiglie portarono via ciò che potevano. Mobili, suppellettili e attrezzi restarono. Negli anni seguenti il borgo fu saccheggiato: ringhiere, infissi, arredi sacri e perfino le pietre delle facciate.

Cosa vedere lungo il percorso

La visita parte da Corso Umberto, l’antica via principale con botteghe, abitazioni e locali pubblici. Restano facciate scrostate e porte sfondate. Alcune case conservano tracce della vita quotidiana: muri dipinti di azzurro contro gli insetti, forni da pane, resti di mobili.

Salendo si arriva alla piazza e alla chiesa madre di San Nicola. Risale probabilmente all’XI secolo e fu ampliata nel Cinquecento e nel Settecento. Dopo la sconsacrazione è stata svuotata di altari barocchi, arredi e decorazioni. Rimane l’architettura nuda, con le cappelle laterali aperte sul vuoto.

Di fronte c’è Palazzo Grossi, una delle quattro residenze nobiliari che nel XV secolo segnavano l’importanza di Craco. Ha un portale architravato e affreschi sul soffitto ancora parzialmente visibili. Gli altri palazzi sono Palazzo Maronna, Palazzo Carbone e Palazzo Simonetti, tutti sul percorso. Il punto più alto è la torre normanna a base quadrata, alta circa 25 metri, con vista sui calanchi.

Come arrivare e come si visita oggi

Serve l’automobile. Da Matera si impiegano circa cinquanta minuti. Da Napoli ci vogliono circa tre ore. Da Bari si prende l’A14 fino a Taranto, poi la statale verso Matera e l’interno. Non ci sono collegamenti pubblici diretti. Gli aeroporti più vicini sono Bari Palese e Napoli Capodichino, entrambi con auto a noleggio. In treno si scende a Ferrandina Scalo, sulla linea Taranto-Potenza, poi servono almeno trenta minuti di auto.

Il borgo è recintato per motivi di sicurezza. Si entra solo con le visite guidate del Parco Museale Scenografico, gestito dal Comune con una cooperativa locale. Il centro visite è a Craco Vecchia: lì si comprano i biglietti e si riceve il casco, obbligatorio.

La visita standard dura circa un’ora e mezza. Esistono percorsi più lunghi, che includono aree normalmente chiuse al pubblico. Il biglietto completo costa 16,20 euro a persona. Gli orari cambiano con la stagione: in genere si parte dalle dieci del mattino fino al tramonto.

Meglio verificare la disponibilità e prenotare in anticipo, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di maggiore affluenza.