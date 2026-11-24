Jannik Sinner ha sostenuto regolarmente l'intervento programmato nella clinica finlandese di Turku, scopriamo di cosa soffriva e perché si verifica negli sportivi.

Jannik Sinner e l’operazione al ginocchio, il fuoriclasse altoatesino si è recato in Finlandia al fine di risolverla si spera in modo definitivo, affidandosi alle cure di un luminare di questo tema che ha già operato con successo altri grandi campioni dello sport che hanno sofferto di questo problema e di altri legati all’articolazione del ginocchio, utilizzata nella maggior parte degli sport.

Jannik Sinner, confermato esito positivo operazione, recupero in tre mesi

Jannik Sinner si è sottoposto all’intervento effettuato dal medico finlandese Lasse Lempainen che lo ha accolto nella sua clinica di Turku nei giorni scorsi e questa mattina lo ha messo “sotto i ferri”.

L’operazione si è svolta regolarmente e l’intervento è perfettamente riuscito. La decisione del medico è stata per l’allungamento della bandelletta ileotibiale, in questo modo, seguendo le tempistiche necessarie per un normale rientro all’attività agonistica, Sinner non dovrà più soffrire del problema per il resto della carriera.

Un qualcosa di positivo, in particolare se si tiene conto dei ritmi del tennis, fatti di cambi di gioco veloci e continue accelerazioni, in particolare Jannik sforzava il ginocchio nel tentativo di recuperare le palle laterali verso il fondo del campo.

Jannik Sinner, cosa è la sindrome della bandelletta ileotibiale

Jannik soffriva della sindrome della bandelletta ileotibiale, un problema fisico definito anche il “ginocchio del corridore” perché principalmente interessa chi fa atletica o corre molto spesso, come i calciatori, tuttavia può coinvolgere anche i tennisti professionisti.

Si tratta di “un sovraccarico funzionale della fascia fibrosa che corre lungo il lato esterno della coscia, dal bacino fino alla tibia” così ha chiarito il Dott. Fabrizio Cortese, direttore dell’unità di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, come riporta Ansa, anche il medico corregionale di Sinner, il dottor Schönhuber, interpellato dalla sezione regionale della Rai ha fatto sapere che l’intervento ha rappresentato la soluzione meno invasiva per Sinner.

Anche il medico Francesco Ippolito, direttore dell’unità di ortopedia e traumatologia dell’ospedale San Giuseppe da Copertino di Lecce ha voluto porre l’attenzione sulle tempistiche, fondamentali per un recupero totale anche se di norma, dichiara, il recupero è favorevole.