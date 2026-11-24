La Pennsylvania ha registrato un nuovo decesso collegato all’epidemia di morbillo, che porta il numero delle vittime nello Stato a nove. Il Pennsylvania Department of Health ha confermato lunedì la morte di un residente della Centre County, nella parte centrale dello Stato, non vaccinato e risultato positivo al virus. Le autorità non hanno fornito altri dettagli sulla persona.

Lo Stato è oggi quello più colpito del Paese. Secondo i dati statali, i casi confermati nel 2026 sono 1.638 in 46 contee, con 330 ricoveri. Il focolaio della Pennsylvania è il più grande degli Stati Uniti, e i decessi di quest’anno sono i primi registrati nello Stato da 35 anni.

Nove morti in cinque contee e un conteggio federale più basso

I nove decessi sono distribuiti in cinque contee. Nella Lancaster County se ne contano tre, nella Jefferson County due. Il caso della Centre County si aggiunge agli altri, mentre i restanti sono stati registrati in altre contee dello Stato.

Il CDC, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha riportato invece soltanto sei decessi collegati al morbillo nel 2026, senza indicare in quali Stati siano avvenuti.

La differenza tra i dati statali e quelli federali è emersa nel corso dell’anno, da quando l’agenzia, sotto la guida del segretario alla Salute Robert F Kennedy Jr, ha iniziato a usare i dati di mortalità del National Center for Health Statistics invece dei numeri forniti dagli Stati.

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha dichiarato di essere rammaricato per il nuovo decesso in Pennsylvania. Ha inoltre ricordato che il CDC ha assegnato allo Stato circa 4 milioni di dollari di fondi di emergenza una tantum per la risposta all’epidemia nel 2027.

Il quadro nazionale e la copertura vaccinale

Secondo i dati del CDC aggiornati al 19 novembre 2026, negli Stati Uniti sono stati confermati 5.838 casi di morbillo nell’anno, il numero più alto registrato dall’agenzia dal 1991. Il totale del 2025 era di 2.289 casi. Il CDC indica che circa un quarto dei casi del 2026 è legato a focolai iniziati nel 2025.

I bambini sotto i cinque anni rappresentano il 18 per cento dei casi, mentre quelli tra i cinque e i 19 anni ne costituiscono il 41 per cento. Il CDC segnala che la copertura vaccinale per il morbillo tra i bambini dell’asilo è scesa dal 95,2 per cento dell’anno scolastico 2019-2020 al 92,4 per cento del 2025-2026, lasciando circa 280.000 bambini esposti al rischio.

Gli Stati Uniti hanno perso lo status di Paese in cui il morbillo è eliminato. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un Paese è considerato tale se non ci sono infezioni trasmesse localmente né focolai che durino 12 mesi o più. Il Paese aveva dichiarato l’eliminazione nel 2000.

La testimonianza di un infettivologo

Il dottor Evan Shirey, specialista in malattie infettive, ha raccontato di passare da una situazione senza casi di morbillo a trattarne quasi ogni giorno. Attribuisce l’esitazione vaccinale alla disinformazione e descrive ciò che vede in reparto: bambini che faticano a respirare, e un bambino che, alterato e confuso, non riconosce la propria mamma.

Anche Kennedy, che da tempo è criticato per aver messo in dubbio la sicurezza dei vaccini, ha dichiarato che continua a raccomandare la vaccinazione MMR come il modo più efficace per prevenire il morbillo. Shirey ha un figlio di tre mesi, troppo piccolo per essere vaccinato. Ha detto di contare i giorni che mancano alla vaccinazione del bambino.

La prima dose del vaccino MMR viene di solito somministrata tra i 12 e i 15 mesi di età, ma può essere data già a 6 mesi nei casi ad alto rischio, come durante un focolaio in corso.