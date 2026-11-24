La Borsa di Tokyo ha aperto la prima seduta della settimana in forte rialzo, dopo la festività nazionale del giorno precedente. L’indice Nikkei, il principale listino della Borsa di Tokyo, in avvio di contrattazioni segna un progresso del 3,05% a 58.159 punti.

Il rimbalzo dei titoli tecnologici e dei semiconduttori

La spinta al mercato giapponese arriva soprattutto dal rimbalzo dei titoli tecnologici e dei semiconduttori, comparto molto sensibile al sentiment globale. Il movimento segue il rally del titolo Nvidia al Nasdaq, il principale listino statunitense a forte componente tecnologica.

Secondo quanto riportato, il ritorno del ceo Jensen Huang ha riacceso l’interesse degli investitori sul comparto dei semiconduttori, centrale nelle catene produttive dell’elettronica e dell’informatica.

Lo yen si rafforza su dollaro ed euro

Sul mercato valutario lo yen prosegue la sua fase di rafforzamento. La valuta giapponese viene scambiata a 158,80 sul dollaro e a 173,20 sull’euro. Il cambio è un elemento rilevante per gli investitori, perché può influenzare la competitività delle aziende esportatrici e, di riflesso, l’andamento di alcuni settori della Borsa.