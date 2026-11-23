A 67 giorni dalla prima puntata, il Grande Fratello Vip arriva alla semifinale. Al televoto ci sono Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi, e uno di loro dovrà lasciare definitivamente la Casa a un passo dalla finale di lunedì 30 novembre. Nei giorni precedenti la puntata, diversi coinquilini hanno indicato Piera come probabile eliminata, e la stessa Piera ha confidato a più di un compagno di temere di dover uscire.

I sondaggi su siti e forum

Nei sondaggi pubblicati su siti e forum dedicati al Grande Fratello Vip, la più votata è Federica Morello, con percentuali tra il 58% e il 63%. Alessandro Varsi si attesta tra il 25% e il 26%, mentre Piera Meloni raccoglie tra il 12% e il 15% delle preferenze e risulta la candidata più a rischio di uscita.

Il risultato opposto dei sondaggi sui social

Sui social, e in particolare su X, il quadro si ribalta. Piera Meloni è la più votata con circa il 44-45% dei voti, mentre Federica Morello è seconda con poco più del 43%. Secondo le stesse rilevazioni, a rischiare di più sarebbe ora Alessandro Varsi. Il possibile recupero di Piera è collegato alle preferenze che arrivano dai sostenitori di Alessandro Roncaccia, considerato l’amico speciale della concorrente, che nelle sfide precedenti ha ricevuto molti voti.

I sondaggi non sono ufficiali e non coincidono tra loro. Il verdetto sarà quello del televoto della diretta, e la decisione spetta al pubblico che vota durante la puntata del 23 novembre.

Le nomination nella mystery room

La sfida nasce dalle ultime nomination palesi nella mystery room, convocate dopo il televoto flash. Federica Morello, più votata al flash della settimana precedente, ha puntato il dito contro Piera Meloni, che è diventata così la prima candidata all’eliminazione. Successivamente Guendalina Tavassi, Piera Meloni, Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi hanno nominato Federica, accusandola di scarso feeling o di una strategia da vittima. Federica Morello e Andreas Muller hanno votato per Alessandro Varsi, ritenuto poco esposto nelle dinamiche della Casa.

Lo stesso Alessandro Varsi ha ricambiato la nomination, indicando Federica Morello. Il nome dell’eliminato sarà reso noto nella diretta della semifinale, che deciderà chi accederà alla finale di lunedì 30 novembre, condotta da Ilary Blasi.