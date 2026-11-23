La notte tra domenica e lunedì ha trasformato un evento musicale in un’emergenza sanitaria e di sicurezza a Manchester. Durante l’esibizione del rapper statunitense Don Toliver presso l’arena Co-op Live, è stata rilasciata una “sostanza sconosciuta” che ha provocato sintomi respiratori e oculari nel pubblico. L’episodio ha innescato l’evacuazione di più di 12.000 spettatori e l’apertura di un’indagine formale da parte della Greater Manchester Police.

Il panico alla Co-op Live e la dichiarazione di incidente grave

I segnali d’allarme sono scattati poco dopo le 22:00 ora locale, quando alcuni presenti hanno iniziato a manifestare difficoltà respiratorie e irritazioni agli occhi. Inizialmente, le forze dell’ordine avevano ipotizzato si trattasse di gas lacrimogeni, ma nelle successive comunicazioni hanno rettificato, definendo l’agente come una sostanza non ancora identificata.

La gravità della situazione ha spinto la polizia a dichiarare lo stato di “incidente grave”, una misura necessaria per coordinare le risorse di emergenza e gestire l’afflusso massiccio di persone verso l’uscita.

L’operazione di sgombero è proseguita per diverse ore, concludendosi solo poco dopo le 2:00 del mattino di lunedì. Le immagini diffuse sui social media mostrano scene di confusione: decine di giovani tossiscono, si coprono il viso con le mani e cercano riparo all’aperto, allontanandosi frettolosamente dall’impianto.

La struttura, nota per essere la più grande arena del Regno Unito, ha gestito l’evacuazione senza riportare feriti gravi nelle prime fasi, sebbene la paura fosse palpabile tra i partecipanti al tour europeo dell’artista.

Interventi sanitari e indagini sulla natura della sostanza

Il servizio sanitario North West Ambulance Service ha inviato sul posto diverse unità, inclusi specialisti del team di risposta alle aree pericolose (Hazardous Area Response Team). Oltre 50 persone sono state visitate dai medici direttamente all’interno o nei pressi della venue, mentre un singolo individuo è stato trasportato al Manchester Royal Infirmary per ulteriori accertamenti. Il personale sanitario ha eseguito procedure di decontaminazione precauzionali su chi presentava sintomi evidenti, invitando chiunque abbia assistito allo spettacolo e successivamente accusato malesseri a consultare un medico.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e stabilire come la sostanza sia stata dispersa nella folla. La Co-op Live ha comunicato di collaborare strettamente con la polizia per identificare le cause precise e determinare le azioni conseguenti, sottolineando che la sicurezza dei visitatori resta la priorità assoluta. Al momento, non sono stati annunciati arresti né ipotesi ufficiali sull’origine intenzionale o accidentale della dispersione.

Impatti sul tour di Don Toliver e prossimi appuntamenti

Don Toliver, il cui vero nome è Caleb Zackery Toliver, era impegnato con le date britanniche del suo Nitrous tour. L’incidente ha gettato ombre sul prosieguo della tournée. Secondo gli orari ufficiali, il rapper avrebbe dovuto esibirsi alla O2 Arena di Londra lunedì 23 novembre e alla OVO Arena Wembley martedì 24 novembre. Nella mattinata di lunedì, la pagina eventi della O2 indicava ancora il concerto come confermato, senza annunci di rinvii o cancellazioni legati direttamente ai fatti di Manchester, lasciando gli organizzatori in attesa degli sviluppi investigativi per valutare eventuali misure di sicurezza aggiuntive per le prossime tappe.