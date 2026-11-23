Il silenzio calato su Montiano, in provincia di Grosseto, ha interrotto bruscamente una delle vicende giudiziarie più complesse legate alle stragi mafiose del 1992. Gianni De Gennaro, 78enne ex capo della Polizia, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di campagna. La dinamica indica un suicidio, un gesto estremo che chiude nel modo più drammatico un capitolo aperto dalle indagini sulla strage di via D’Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e a cinque agenti della scorta.

Le accuse di depistaggio e l’agenda rossa scomparsa

Nelle settimane precedenti alla tragedia, De Gennaro era finito nell’occhio del ciclone per un’inchiesta condotta dalla procura di Caltanissetta. Gli inquirenti lo accusavano di aver ostacolato le indagini sui mandanti occulti e sulle responsabilità dello Stato, ipotizzando un ruolo attivo nel depistaggio.

Secondo questa ricostruzione, l’ex poliziotto avrebbe occultato informazioni e distrutto documenti cruciali, tra cui i riferimenti alla celebre agenda rossa di Borsellino, mai ritrovata dopo l’attentato.

Il procedimento non coinvolgeva solo De Gennaro, ma anche figure professionali a lui legate come Franco Pacetto, Massimo Carnicelli e Donatella Peruzzi, quest’ultima appartenente al Dis (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza).

Il cuore della controversia risiedeva nel nesso tra queste condotte e la sparizione dell’agenda. Se la Procura riteneva che l’obiettivo fosse impedire gli accertamenti sul documento, il giudice per le indagini preliminari aveva una visione diversa, collegando invece le azioni all’occultamento di circostanze relative alla vicenda del pentito Salvatore Contorno.

Il nodo giurisdizionale e le reazioni politiche

La tensione era palpabile anche sul piano procedurale. Era fissata per il prossimo 1° dicembre l’udienza del Tribunale del Riesame, chiamata a esprimersi sull’appello della Procura contro il rigetto della richiesta di arresti domiciliari per De Gennaro. Questo appuntamento, ora cancellato dalla morte dell’indagato, rappresentava un passaggio cruciale per chiarire se esistessero gravi indizi di colpevolezza sufficienti per una misura cautelare.

Sul fronte politico e familiare, la reazione è stata immediata e dura. Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, ha attribuito precise responsabilità alle autorità inquirenti. «La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio», ha dichiarato, sostenendo che l’inchiesta fosse fuori competenza rispetto alla procura di Palermo e finalizzata a spostare le attenzioni dai Ros e dai servizi segreti verso la Polizia.

Ombre nuove sull’indagine e il contesto storico

Il suicidio di De Gennaro riapre interrogativi su un periodo buio della storia italiana, quello dei rapporti tra apparati statali e Cosa Nostra. Le indagini sui presunti depistaggi avevano toccato anche il tema del rientro clandestino in Sicilia di Totuccio Contorno nel 1989, avvenuto sotto la regia di settori dello Stato. In questo scenario, fonti investigative fanno trapelare l’emergere di nuovi elementi riconducibili all’inchiesta, ancora da chiarire, che potrebbero avere influito sulla decisione finale dell’ex capo della polizia.

Con la morte di De Gennaro, il processo penale nei suoi confronti si estingue, lasciando irrisolti molti nodi fattuali emersi nelle carte dell’indagine. Tuttavia, le posizioni assunte dagli altri indagati, come Pacetto, Carnicelli e Peruzzi, restano oggetto di scrutinio da parte della magistratura. Il loro destino processuale potrebbe fornire ulteriori chiavi di lettura sulle dinamiche interne agli apparati di sicurezza negli anni Novanta, indipendentemente dall’esito del caso principale.