Chiara Patrono, chi era la studentessa morta a 18 anni nel tragico schianto

Chiara Patrono, chi era la studentessa morta a 18 anni nel tragico schianto

Chiara Patrono è la giovane vittima dell'incidente avvenuto alle porte di Milano che ha causato il ferimento lieve di altre due persone.

Un terribile incidente stradale nella notte di domenica, l’ennesimo caso di sinistri stradali che macchiano le serate dei fine settimana in Italia, una piaga che non sembra avere fine nonostante i proclami delle associazioni per la sicurezza sulle strade e le nuove normative introdotte dal codice della strada. La situazione non sembra evolvere ed anzi causa paura e smarrimento quando vengono colpite e spezzate giovani vite.

Chiara Patrono e l’incidente, lo schianto nel lodigiano

La giovane vittima era al volante del proprio mezzo quando per cause da accertare avrebbe tamponato una vettura che stava procedendo nella corsia opposta.

Le indagini sono ancora al vaglio degli inquirenti, bisogna capire cosa abbia causato l’invasione di corsia del mezzo, se si sia trattato di un colpo di sonno o di altre concause.

Un gran lavoro è stato fatto dai vigili del fuoco per estrapolare il corpo della ragazza avvolto tra le lamiere del veicolo.

Nonostante lo sforzo immane la giovane donna al volante non ce l’ha fatta, deceduta all’ospedale San Gerardo di Monza dopo che è stata trasportata in elisoccorso al nosocomio lombardo.

Troppo profonde le ferite riportate nell’impatto.

Chi era Chiara Patrono, la giovane 18enne vittima del terribile incidente

Chiara Patrono, queste le generalità della vittima, aveva 18 anni e da poco si era iscritta all’università di Pavia, dopo aver frequentato il liceo Colombini di Lodi.

Figlia di un maresciallo dei Carabinieri in servizio al comando di Lodi, come riporta MilanoToday, oltre a lei sono rimaste ferite altre due persone in modo lieve, erano gli occupanti dell’altra auto coinvolta. Trasportati all’ospedale di Piacenza non sono in pericolo di vita.

La giovane aveva ancora una vita davanti a sé, piena di sogni, obiettivi ed aspirazioni che saranno destinati a rimanere tali. La sua scomparsa si spera possa fungere da ulteriore monito per chi si trova al volante di concentrarsi e di rallentare e/o fermarsi quando non si è in condizioni idonee alla guida.