Alexandr Wang, Chief AI Officer di Meta, avverte che la superintelligenza è vicina e che il prossimo anno sarà cruciale per il controllo umano sull'IA.

La quiete apparente nella Silicon Valley si è infranta domenica scorsa, quando Alexandr Wang, Chief AI Officer di Meta, ha pubblicato un lungo intervento sulla piattaforma X. Il messaggio è netto e preoccupato: la superintelligenza non è più una teoria lontana, ma una realtà imminente. La reazione di Wang segue la notizia che un dipendente di Anthropic ha utilizzato il modello Claude per risolvere la congettura di Riemann, uno dei problemi matematici più complessi mai affrontati dall’uomo.

Il salto qualitativo oltre l’intelletto umano

Per il ventinovenne executive, questo traguardo supera qualsiasi risultato intellettuale precedente. Wang ha descritto l’evento come la dimostrazione che i modelli emergenti saranno “chiaramente sovrumani” nell’auto-miglioramento e accelereranno drasticamente la ricerca in campi sensibili come biologia, armamenti ed economia. Le sue parole sono state riportate testualmente: “Superintelligence is arriving”.

E ancora: “How humanity acts over the next year will have great consequence on what future world we live in”.

Wang, che ha co-fondato Scale AI prima di entrare in Meta l’anno scorso, ha evidenziato come sia improbabile che l’umanità riesca a mantenere il controllo su un’IA capace di auto-miglioramento ricorsivo senza vincoli, o che diventi mille volte più intelligente degli esseri umani in ogni campo.

Ha criticato quella che definisce “lazy thinking” (pensiero pigro) all’interno dell’industria, dove si tende a trattare la superintelligenza come inevitabile, concentrandosi solo sulla sicurezza tecnica e ignorando le implicazioni sociali profonde.

Le divergenze strategiche tra i giganti tecnologici

Mentre il dibattito sul rischio esistenziale infuoca le stanze dei vertici tech, le posizioni delle aziende rimangono distanti. Mark Zuckerberg, CEO e cofondatore di Meta, si è posizionato su una linea più ottimista, respingendo gli appelli di Dario Amodei di Anthropic e Sam Altman di OpenAI per un rallentamento coordinato dello sviluppo al fine di rafforzare le barriere di sicurezza. In un saggio pubblicato ad agosto, Zuckerberg aveva lamentato che le discussioni sull’IA fossero piene di pessimismo, affermando che la tecnologia dovrebbe portare a una maggiore prosperità, salute e libertà.

Tuttavia, l’intervento di Wang introduce una sfumatura critica interna alla stessa Meta. Egli sostiene che non dovremmo accettare una “consegna” della società all’IA. L’obiettivo dichiarato è costruire una tecnologia che offra un futuro positivo, garantendo a tutti gli esseri umani maggiore agenzia e potere decisionale. Secondo Wang, questo richiede che l’intera industria intraprenda azioni significativamente diverse dal percorso predefinito attuale.

Il punto cruciale sollevato da Wang riguarda il fatto che i problemi scientifici e tecnici relativi ai progressi di capacità sono probabilmente risolti. Di conseguenza, l’urgenza si sposta sulle aree di sicurezza, allineamento e protezione, oltre che sulla necessità di pensare attentamente a come procedere. Non si tratta solo di evitare catastrofi, ma di ridefinire il rapporto tra uomo e macchina prima che il divario cognitivo diventi incolmabile.