Un devastante incendio ha distrutto una fabbrica di caramelle nella notte di sabato scorso, 21 novembre 2026: sarebbero stati recuperati almeno 24 sacchi contenenti resti umani.

Devastante incendio in una fabbrica di caramelle: diversi morti

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 un devastante incendio ha distrutto una fabbrica di caramelle in Indonesia, nella provincia di Banten.

Erano ben 300 i lavoratori sul posto proprio quando è scoppiato il rogo. Sul posto sono giunte subito le squadre dei Vigili del Fuoco, i quali hanno lottato per circa 14 ore per riuscire a domare le fiamme. Stando a quanto si apprende, al momento sarebbero stati recuperati 24 sacchi contenenti resti umani, che devono ancora essere identificati.

Sarebbero inoltre almeno 30 le persone che risultano disperse. I soccorritori avrebbero tratto in salvo 29 lavoratori, cinque dei quali sarebbero stati ricoverati in ospedale. Continuano intanto le operazioni di ricerca dei dispersi, rese molto difficili perché all’interno della struttura sono presenti alcuni focolai attivi, e alcune parti dello stesso edificio rischiano di crollare da un momento all’altro.

Indonesia, devastante incendio in una fabbrica di caramelle: le cause

Nel devastante incendio che ha distrutto una fabbrica di caramelle in Indonesia, come detto sono stati recuperati 24 sacchi contenenti resti umani, che dovranno essere identificati tramite il Dna, operazione che richiederà dalle due alle tre settimane. Proseguono le operazioni di ricerca dei dispersi, che sarebbero 30. Ricordiamo che al momento dello scoppio del rogo, all’interno della fabbrica stavano lavorando 300 persone. Le autorità intanto hanno già aperto una indagine, al fine di capire che cosa abbia provocato l’incendio. Al momento infatti non è chiaro né come il rogo sia nato né quali circostanze hanno contribuito alla propagazione delle fiamme. Una tragedia che ha scosso l’intero Paese, col bilancio delle vittime che ancora non è purtroppo definitivo e che rischia anzi di salire.