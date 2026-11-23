(Adnkronos) - Demolizione di una villa abusiva in via Federico Bazzini oggi nel quartiere Stagni, a Ostia Antica (Roma). Presenti, oltre al comandante della Polizia Locale Mario De Sclavis, il gruppo Spe, Ostia e Procura, l’assessore al Patrimonio capitolino Tobia Zevi e il presidente del X Munic...

(Adnkronos) – Demolizione di una villa abusiva in via Federico Bazzini oggi nel quartiere Stagni, a Ostia Antica (Roma). Presenti, oltre al comandante della Polizia Locale Mario De Sclavis, il gruppo Spe, Ostia e Procura, l’assessore al Patrimonio capitolino Tobia Zevi e il presidente del X Municipio Mario Falconi. “Questa è una villa di centinaia di metri quadrati, realizzata da una famiglia dell’Est Europa – spiega il comandante – già nota per precedenti abusi edilizi.

La proprietaria gode di diversi alias ed è stata trovata solo partendo dall’identificazione delle persone che qui vivevano abusivamente, una famiglia del Bangladesh con dei minori. Avevano presentato dei ricorsi, tutti rigettati. Questa è solo la prima demolizione a Roma di opere completamente abusive, entro l’anno ce ne sarà già almeno un’altra. E proseguiremo su questa strada, per ripristinare la legalità sul territorio, un segnale forte per tutti coloro che hanno intenzione di commettere abusi”.

Sono infatti duemilanovecento i fascicoli sull’abusivismo edilizio lavorati a oggi dalla Polizia Locale. Centonovanta metri quadrati su un piano, la residenza hollywoodiana con portico, giardino e tavolo in marmo, è stata realizzata oltre 30 anni fa in via Federico Bazzini. Da allora si sono susseguiti ricorsi, ogni volta presentati dalla proprietaria rom e puntualmente rigettati.

Fino a quando non si è arrivati a oggi, allo smantellamento dell’edificio. Nella villa ha vissuto, pagando un affitto di mille euro al mese senza acqua e con la sola bombola del gas, una famiglia di bengalesi, padre, madre, tre figli piccoli e uno in arrivo, che ha però rifiutato l’assistenza offerta dal Comune di Roma.

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