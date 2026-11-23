Notte di paura a Milano, dove due persone sono state accoltellate a pochi metri di distanza e a brevissimo intervallo di tempo. Le aggressioni, avvenute nella zona di Città Studi, sarebbero state compiute dallo stesso giovane, che avrebbe colpito le vittime senza apparente motivo prima di dileguarsi. I due feriti, un uomo di 56 anni e un ragazzo di 21, sono stati trasportati in ospedale.

Intanto è caccia all’aggressore, ancora in fuga.

Accoltella due sconosciuti senza motivo e fugge: è caccia all’uomo a Milano

È caccia all’uomo a Milano, dove nella tarda serata di sabato 21 novembre due persone sono state accoltellate in rapida successione nella zona di Città Studi. Gli episodi si sono verificati a meno di cento metri l’uno dall’altro e presentano modalità simili.

Per questo motivo, gli investigatori ipotizzano che dietro entrambe le aggressioni possa esserci la stessa persona. Le vittime non si conoscevano e, secondo le prime ricostruzioni, non avevano alcun rapporto con il responsabile. Ancora da chiarire il movente: nessuno dei due sarebbe stato rapinato. L’aggressore, descritto come un giovane vestito di nero, è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato.

Milano, accoltellati un uomo di 56 anni e un ragazzo di 21: entrambi ricoverati

Come riportato da Fanpage, il primo allarme è scattato intorno alle 23:50, quando al 112 è arrivata la segnalazione di un uomo ferito al petto. L’aggressione è avvenuta in viale Argonne, all’incrocio con via Pietro da Cortona. La vittima, un 56enne originario della provincia di Bari, sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che, senza apparente motivo, l’ha colpita con un oggetto appuntito.

Poco dopo è arrivata una seconda richiesta di soccorso, relativa a un episodio avvenuto a meno di cento metri di distanza. Questa volta a essere ferito è stato un 21enne milanese, aggredito mentre tornava a casa e raggiunto da un fendente al collo. Alcuni passanti hanno tentato di inseguire il responsabile, ma senza riuscire a fermarlo. Secondo le testimonianze, si tratterebbe di un giovane forse minorenne, vestito completamente di scuro e con meches bionde che spuntavano da un berretto. Entrambi i feriti sono stati trasportati al Policlinico di Milano: le loro condizioni non sono gravi e nessuno dei due è in pericolo di vita.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo operativo della Compagnia Monforte sono al lavoro per identificare l’aggressore. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle vittime e dei presenti, mentre saranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.