Un’altra bomba carta esplode nella notte, seminando paura tra i residenti e provocando ingenti danni a un edificio. L’episodio si inserisce nella lunga scia di attentati che da mesi alimenta la guerra tra narcos per il controllo delle piazze di spaccio a Roma. Gli investigatori seguono la pista di un possibile avvertimento: nel mirino potrebbe esserci un pregiudicato legato al mondo della droga.

Bomba carta al Tufello, esplosione davanti a un palazzo: distrutto il portone

Un forte boato ha interrotto il silenzio della notte al Tufello, quartiere della zona nord-est di Roma, dove un ordigno rudimentale è esploso davanti all’ingresso di un edificio popolare in via Monte Resegone. Come riportato da Roma Today, l’episodio si è verificato nelle prime ore di domenica 22 novembre, poco prima delle 3, provocando danni alla struttura: il portone è stato completamente distrutto, mentre le vetrate e gli infissi sono andati in frantumi.

Danneggiati anche l’androne e alcuni vasi presenti nello stabile. A segnalare quanto accaduto sono stati alcuni residenti, svegliati dalla deflagrazione.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del commissariato Fidene-Serpentara, insieme agli specialisti della Scientifica, impegnati nei rilievi per raccogliere elementi utili a individuare i responsabili. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’ipotesi dell’avvertimento legato allo spaccio e la guerra tra narcos

Tra le piste al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile avvertimento nell’ambito degli equilibri criminali legati al traffico di droga. Nel complesso abitativo, stando alle indiscrezioni del Corriere, interessato dall’esplosione vivrebbe infatti un uomo di 66 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio. Resta tuttavia da chiarire se fosse proprio lui il destinatario dell’intimidazione. L’area, secondo le ricostruzioni investigative, sarebbe da tempo sotto l’influenza della famiglia Primavera, già coinvolta in diverse inchieste sulla criminalità romana.

La Squadra Mobile sta approfondendo il caso anche nell’ambito delle indagini sui numerosi attentati registrati negli ultimi mesi. Quello del Tufello si inserisce in una lunga sequenza di episodi: dall’inizio del 2026 sarebbero stati oltre 30 gli ordigni esplosi tra Roma, Ostia e la provincia, di cui 16 soltanto da ottobre. Un’escalation che potrebbe essere collegata alla competizione tra gruppi criminali per il controllo delle piazze di spaccio.