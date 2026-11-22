Sabato sera un baby shower a Parma, in Ohio, si è trasformato in una sparatoria con tre vittime e un ferito.

Una sparatoria è avvenuta sabato sera durante un baby shower a Parma, nello Stato dell’Ohio, negli Stati Uniti. Nell’episodio sono morte tre persone e un’altra è rimasta ferita. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, all’origine ci sarebbe una lite in ambito familiare.

Le vittime e il luogo della sparatoria

La sparatoria è avvenuta al Pandora’s Magical Events Venue di Parma, a circa 16 chilometri a sud di Cleveland, secondo quanto comunicato dalla polizia in una nota.

Gli agenti sono intervenuti sabato sera. Tra le vittime figurano Leasia England, di 17 anni, e Jayson Townsend, di 45 anni. Townsend era il padre della donna per la quale era organizzato il baby shower; lei non è rimasta ferita. Una terza vittima è un uomo di 19 anni, indicato dalle autorità come uno dei due presunti autori dei colpi di arma da fuoco.

Il quarto coinvolto è una donna di 39 anni, colpita a una gamba. Né le autorità né i media hanno ancora reso noti i nomi del 19enne e della donna.

L’uomo in custodia e le indagini

La polizia ha arrestato un uomo di 29 anni, che però non è stato ancora formalmente incriminato. Gli investigatori devono stabilire se abbia sparato o se abbia agito per legittima difesa.

Lo spokesman della polizia Scott Traxler ha riferito che gli agenti stanno ricostruendo la sequenza degli eventi. Secondo le informazioni preliminari, il 19enne ucciso sarebbe il padre del bambino non ancora nato e non sarebbe stato invitato alla festa, come riferito da testimoni alla polizia. L’uomo arrestato sembra essere un parente della futura madre.

Entrambe le armi coinvolte sono state recuperate dagli agenti. Domenica i detective hanno esaminato video di sorveglianza e le testimonianze per capire cosa abbia portato allo scontro. Potrebbero essere necessari test balistici per stabilire quale arma abbia colpito ciascuna vittima. Spetterà poi ai procuratori decidere se l’uomo in custodia dovrà rispondere di un reato.