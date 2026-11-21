È morta Valentina Castellana: la rara malattia genetica le aveva già portat...

È morta Valentina Castellana: la rara malattia genetica le aveva già portat...

Valentina Castellana è morta a 47 anni per la sindrome di Li-Fraumeni, la stessa rara malattia genetica che aveva già causato la morte di tre dei suoi figli: Luana, Gabriel e Ginevra.

È morta a 47 anni Valentina Castellana, colpita dalla stessa rara malattia genetica che aveva già causato la morte di tre dei suoi cinque figli. La donna si è spenta il 18 novembre in un hospice di Galliate, nel Novarese, dopo aver dedicato gli ultimi anni a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sostenere la ricerca di una cura per la sindrome di Li-Fraumeni.

Valentina Castellana muore a 47 anni: la stessa malattia aveva già ucciso tre dei suoi figli

Come riportato dal Corriere, Valentina Castellana è morta il 18 novembre, a 47 anni, in un hospice di Galliate, in provincia di Novara, a causa della sindrome di Li-Fraumeni, la rara patologia genetica ereditaria che negli anni aveva già provocato la morte di tre dei suoi cinque figli.

La donna era consapevole della gravità delle proprie condizioni e, fino agli ultimi giorni, aveva continuato a lanciare appelli affinché venissero intensificati gli studi scientifici per trovare una cura. «Sento che anch’io morirò presto. Non voglio che altre persone vivano lo stesso dramma della nostra famiglia. Il mio più grande sogno? Che si trovi al più presto una cura per questa malattia», aveva dichiarato durante il ricovero.

La diagnosi era arrivata nel 2020, dopo che i primi sintomi manifestati dal piccolo Gabriel, comparsi mentre anche lei cominciava ad accusare alcuni malesseri, avevano spinto i medici ad approfondire una possibile origine ereditaria dei tumori che avevano colpito la famiglia. La sindrome di Li-Fraumeni, infatti, comporta una predisposizione particolarmente elevata allo sviluppo di diverse forme tumorali.

La morte dei tre figli, il libro-testimonianza e l’impegno per la ricerca

Sempre stando a quanto riportato dal Corriere, la storia familiare era stata segnata da perdite dolorosissime. Nel 2007 era morta Luana, la primogenita, a soli 5 anni, a causa di un tumore. Nel 2022 la stessa sorte era toccata a Gabriel, scomparso quando aveva appena 6 anni. L’ultimo lutto risaliva invece all’inizio di luglio 2026, quando anche la sua gemellina Ginevra era morta a 9 anni. Valentina lascia il marito Orazio Sammartino e le altre due figlie, Aurora e Desirée. Per raccontare il dramma vissuto e contribuire alla raccolta di fondi destinati alla ricerca scientifica era stato pubblicato anche il volume Per Valentina, scritto da Davide Giandrini e dedicato alla sua testimonianza.

Dopo la notizia della morte, il sindaco di Cameri, Giuliano Pacileo, ha manifestato la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera comunità alla famiglia, ricordando il coraggio della donna: «Resta il ricordo e l’insegnamento di una donna che, pur consapevole che la malattia non le avrebbe lasciato scampo, si è battuta fino all’ultimo con forza per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere la ricerca sulle malattie rare, come la sindrome di Li-Fraumeni che ha colpito lei e i suoi cari».