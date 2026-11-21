Il Napoli ospita il Torino sabato 21 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, nella 12esima giornata di Serie A. Il campionato riparte dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. La partita è in diretta tv e in streaming. I padroni di casa sono guidati da Max Allegri, il Torino da Ignazio Abate.

Il Napoli arriva dal pareggio interno con la Lazio e dal crollo in Champions League contro il Porto. Le due squadre sono separate da un punto in classifica: il Napoli è 10°, il Torino 11°. Entrambe hanno pareggiato prima della sosta, il Napoli contro la Lazio e il Torino contro il Lecce. Il Napoli non vince da due turni (una sconfitta e un pari), il Torino da tre (due sconfitte e un pari).

Le formazioni di Allegri e Abate

Allegri riparte dalla difesa a tre confermata dopo l’1-1 con la Lazio, composta da Beukema, Rrahmani e Marín, davanti a Milinkovic-Savic. Politano torna titolare sulla destra, mentre Vergara avanza e supporta Højlund in attacco. De Bruyne parte dalla panchina. A centrocampo tornano Anguissa dal primo minuto, insieme a Gilmour e McTominay.

Spinazzola gioca largo a sinistra.

Abate schiera il Torino con il 3-5-2: Perri in porta, Coco, Ismajli e Comuzzo in difesa, Belghali e Cacciamani sugli esterni. Rispetto alla gara con il Lecce non c’è Vlasic, che parte dalla panchina, mentre Gineitis è titolare con Mandragora e Bragança. In attacco ci sono Simeone e Adams.

Le dichiarazioni alla vigilia

Abate ha parlato del ritorno sulla panchina del Napoli di Allegri: “Mi fa molto piacere ritrovare Allegri, abbiamo un rapporto speciale, è un maestro e con lui sono cresciuto tanto”. Sulla pausa per la Nazionale ha detto: “Non ci ha aiutato ma la nazionale galvanizza sempre i giocatori. L’abbiamo preparata in pochi giorni, mi aspetto di vedere personalità”.

Allegri ha definito la partita importante per la classifica: “Partita che vale perché siamo indietro in classifica e le ultime due in casa le abbiamo pareggiate”. Ha poi indicato i punti da migliorare: “Vergara è bravo se gli facciamo trovare la palla in corsa, bravo negli spazi e negli inserimenti. Poi dobbiamo migliorare nella solidità difensiva, non diamo quella sensazione quando la palla ce l’hanno gli altri”. Su De Bruyne ha spiegato che non si tratta di gestione: “Oggi i cambi saranno determinanti”.

I precedenti tra Napoli e Torino

Nelle ultime 22 sfide di Serie A tra le due squadre, il Napoli è rimasto imbattuto in 20 (15 vittorie e 5 pareggi), segnando 42 reti, pari a 1,9 di media a partita. Le uniche due vittorie del Torino nel periodo sono arrivate all’Olimpico Grande Torino: 1-0 il 18 ottobre 2025 e 3-0 il 7 gennaio 2024.

L’ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Napoli in campionato risale al 17 maggio 2009, quando i granata vinsero 2-1 in rimonta con gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina, dopo la rete iniziale di Inacío Pià. Da allora il Napoli non perde in casa contro il Torino da 14 gare (9 vittorie e 5 pareggi), una striscia casalinga più lunga, tra le squadre attualmente in Serie A, soltanto quelle di Genoa (16) e Udinese (15).

David Neres resta in dubbio

David Neres non è ancora pronto per la gara. Il brasiliano sembrava vicino al rientro tra i convocati, ma il lavoro al Training Center di Castel Volturno non ha ancora portato l’attaccante ad aumentare i ritmi, quindi la sua presenza resta a rischio. Allegri potrebbe quindi perdere un’alternativa offensiva.

Neres ha giocato soltanto otto partite, due nella scorsa stagione e sei in quella iniziata a settembre, quasi sempre per spezzoni di gara. Il suo talento non è in discussione, ma la mancanza di continuità sta diventando un problema. Il brasiliano è stato decisivo nella conquista della Supercoppa di Riad. Secondo quanto emerso, Neres potrebbe lasciare il Napoli se arrivasse un’offerta, e in Brasile c’è interesse per lui. Non ci sono ancora trattative concrete.

Il Napoli giocherà poi in trasferta contro il Sassuolo, mentre il Torino ospiterà la Lazio. Per Napoli e Torino il prossimo turno sarà il primo banco di prova dopo il match del Maradona.