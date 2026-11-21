Home > Video > Record storico di traffico aereo sull'Italia Record storico di traffico aereo sull'Italia Record storico di traffico aereo sull'Italia, gestiti due milioni di voli. Ad annunciarlo è l'Enav, i dati.... di Adnkronos Pubblicato il 21 Novembre 2026 alle 19:51 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Record storico di traffico aereo sull’Italia, gestiti due milioni di voli. Ad annunciarlo è l’Enav, i dati. https://www.youtube.com/watch?v=he8W0V9pvoQ Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app App Store