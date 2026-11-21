"Un grande intellettuale, una persona di grande cultura, di grande equilibrio. Lo ricordo con il sorriso, perché lui era una persona sorridente e credo che vorrebbe essere ricordato così". Urbano Cairo, editore di La7, ricorda così Corrado Augias entrando alla camera ardente allestita nella Sala ...

“Un grande intellettuale, una persona di grande cultura, di grande equilibrio. Lo ricordo con il sorriso, perché lui era una persona sorridente e credo che vorrebbe essere ricordato così”. Urbano Cairo, editore di La7, ricorda così Corrado Augias entrando alla camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Il giornalista e scrittore è stato protagonista negli ultimi tre anni, proprio su La7, con il programma ‘La Torre di Babele’, dopo l’uscita dalla Rai.

https://www.youtube.com/watch?v=Gc3-0viP77Q