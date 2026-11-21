Paolo Crivellin e Angela Caloisi sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Edoardo Romeo. L'annuncio è arrivato venerdì 20 novembre, tre giorni dopo il parto, mantenendo uno stile discreto che ha caratterizzato tutta la loro storia d'amore iniziata nel 2018.

La gioia più grande arriva spesso in silenzio. Paolo Crivellin e Angela Caloisi, una delle coppie più longeve e amate nate sui banchi di Uomini e Donne, hanno accolto il loro primo figlio, Edoardo Romeo. La notizia della nascita è stata resa pubblica solo nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, a distanza di settantadue ore dall’evento effettivo.

Una riservatezza scelta come forma d’amore

I due neo-genitori hanno deciso di prendersi tre giorni interi per vivere intimamente l’arrivo del bambino prima di condividere il momento con il mondo esterno. Il parto è avvenuto infatti il 17 novembre, ma l’annuncio ufficiale è giunto solo successivamente. La didascalia pubblicata sotto un carosello di immagini che mostrano anche il neonato recita: “Non so come sia possibile amare così tanto qualcuno che conosci da così poco.”.

Il messaggio continua con una dichiarazione di affetto travolgente: “Stiamo esplodendo d’amore.”. La coppia conclude dedicando parole specifiche al piccolo: “Edoardo Romeo Crivellin, benvenuto bimbo nostro (17/11/26)”. Questo approccio sobrio non è una novità per Crivellin e Caloisi, che hanno sempre evitato eccessi mediatici, distinguendosi da altri influencer per eleganza ed essenzialità.

Le reazioni del mondo dello spettacolo

Il post ha raccolto immediatamente migliaia di like e commenti, oltre agli auguri di numerosi volti noti dello spettacolo e del reality italiano. Tra coloro che hanno salutato il nuovo arrivato figurano Sonia Lorenzini, Giulia Salemi, Clarissa Marchese e Nilufar Addati. Hanno partecipato alla festa virtuale anche Andrea Cerioli, Giulia De Lellis, Ana Laura Ribas, Martina Luchena, Teresa Langella, Beatrice Valli, Federica Calemme e Valentina Ferragni.

Questa ondata di affetto conferma quanto la storia di Paolo e Angela sia sentita dal pubblico, che li segue dalle origini. Anche quando mesi fa avevano svelato il sesso del nascituro, lo avevano fatto senza organizzare feste grandiose, limitandosi a poche foto accompagnate dalla scritta “Boy Mom”, un altro esempio della loro discrezione.

Dal dating show all’altare, fino alla paternità

La storia di questa coppia ha radici profonde nel programma di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti nel 2018 durante le riprese di Uomini e Donne. Da quel momento, dopo la scelta finale, non si sono mai lasciati. Il loro percorso insieme è stato lineare, privo di crisi evidenti o passi falsi pubblici, costruendo una reputazione di solidità rara nel mondo del gossip.

A fine luglio 2025, Paolo e Angela hanno compiuto quello che molti definiscono il “grande passo”: si sono sposati in chiesa, circondati dagli amici e dai parenti più stretti. Quella cerimonia segnava già una tappa importante nella loro vita comune, ma l’arrivo di Edoardo Romeo rappresenta oggi il culmine di questo cammino condiviso.

Per chi segue la coppia da anni, questo evento chiude idealmente un cerchio iniziato sui divani del trono over/young, trasformando una relazione televisiva in una famiglia reale e concreta. La data del 17 novembre rimarrà impressa nei loro ricordi privati, mentre il 20 novembre segna l’inizio di una nuova fase pubblica, caratterizzata ancora una volta da quella stessa misura che li ha contraddistinti sin dal primo incontro.