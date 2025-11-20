Ogni giorno nuovo colpo di scena a “Uomini e Donne“, questa volta per quanto riguarda il trono classico, con una nuova segnalazione su Simone Bonaccorsi, corteggiatore di Cristiana Anania.

Uomini e Donne, il trono di Cristiana Anania al centro dell’attenzione

A “Uomini e Donne” come tronista del trono classico abbiamo Cristiana Anania. In studio, per corteggiarla, è sceso Simone Bonaccorsi, il quale ha dato molto fastidio agli altri corteggiatori della tronista, ovvero Ernesto e Federico.

Simone, tra l’altro, non è un volto sconosciuto, anzi lo abbiamo visto, con l’allora fidanzata Chiara Esposito, a “Temptation Island” nel 2019. Inoltre ha vinto Mister Italia nel 2018. Bello e sicuro di sé, ha già fatto capire a Cristina che la vuole conquistare. Ora però, è spuntata una segnalazione che lo riguarda.

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: spunta una nuova segnalazione su Simone. Cosa succede ora?

Su LolloMagazine, l’esperto Lorenzo Pugnaloni ha riportato una segnalazione su Simone Bonaccorsi, il corteggiatore di Cristiana Anania a “Uomini e Donne.” Pare che Simone abbia terminato una relazione poco prima di partecipare al dating show di Maria De Filippi, cosa che ha destato sospetti tra i fan. Anzi, secondo la segnalazione, Simone si sarebbe lasciato con la fidanzata Jennifer solamente qualche giorno prima di scendere in studio per corteggiare Cristiana: “conosco entrambi, vivono vicino a me… si sono lasciati i primi di ottobre. Lui è lì per far carriera e basta. Perché la tiene nascosta? Perché ha tolto lei dagli amici stretti quando è andata in onda la prima puntata?”.