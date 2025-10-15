Tensione a Uomini e Donne, è scontro tra Sara e Cristiana: il motivo

Puntata ad alta tensione quella di oggi, giovedì 15 ottobre 2025, a “Uomini e Donne“. La nuova tronista, Sara, si è infatti scontrata con Cristiana. Ecco cosa è successo.

Nello studio di Maria De Filippi c’è stato infatti un duro scontro verbale tra Sara Gaudenzi, nuova tronista del dating show, e Cristiana Anania. Il motivo dello scontro? Il corteggiatore Marco. Cristiana, infatti, lo ha portato in esterna dove però, Marco, le ha detto che anche Sara potrebbe interessargli, causando però la reazione negativa da parte della ragazza siciliana. A questo punto, in studio, il finimondo.

Come detto, nel corso della puntata di oggi di “Uomini e Donne“, c’è stato uno scontro verbale molto acceso tra Sara e Cristiana, dopo che la ragazza siciliana ha portato in esterna Marco, il quale le ha detto che è interessato anche a Sara. Una volta rientrati in studio, la nuova tronista non le ha certo mandate a dire all’Anania: “a me il tuo atteggiamento sembra voler la proprietà sui corteggiatori. A Jakub hai tolto il telefono, a quell’altro pure, io capisco le insicurezze, però secondo me vanno affrontate in un altro modo.” Cristiana è rimasta spiazzata e ha provato a difendersi asserendo di essere troppo impulsiva e ha chiuso la questione dicendo che proverà a crescere. A questo punto però Cristiana ha eliminato Marco, perché non vuole corteggiatori interessati ad altre, Sara invece ha deciso di tenerlo.