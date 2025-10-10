Uomini e Donne: Nicole e Martina al centro dei dubbi di Flavio

Flavio a Uomini e Donne: tra incertezze e sentimenti, la conoscenza continua con Nicole e Martina.

Nella puntata del 10 ottobre 2025 di Uomini e Donne, i riflettori si sono concentrati sul Trono Classico, dove i protagonisti affrontano il delicato equilibrio tra attrazione e sentimenti autentici. Flavio, diviso tra Nicole e Martina, ha vissuto momenti di grande introspezione, mostrando quanto sia complesso interpretare le proprie emozioni e prendere decisioni in un contesto pubblico.

Ogni esterna diventa così un banco di prova, in cui piccoli gesti, sguardi e parole assumono un peso enorme, determinando la percezione reciproca e alimentando le dinamiche del confronto tra tronista e corteggiatrici.

Nicole Belloni: dal fitness a Temptation Island, fino a Uomini e Donne

Nicole Belloni, classe 1998, originaria di Milano, è il nuovo volto femminile che ha catturato l’attenzione di Flavio. Influencer con oltre 116mila follower su Instagram, appassionata di fitness e corsi da personal trainer, Nicole ha già esperienza televisiva come tentatrice nella stagione 2024 di Temptation Island, dove aveva messo alla prova alcune coppie. Dopo il reality, aveva avuto una breve relazione con Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, durata poche settimane ma resa pubblica sui social.

Uomini e Donne, Flavio prende una decisione sorprendente che delude Martina

Durante la trasmissione, il tronista ha raccontato la sua prima uscita con Nicole, corteggiatrice che aveva minacciato di auto-eliminarsi se non fosse stata scelta per un’esterna. L’incontro si è svolto su una terrazza panoramica, in un contesto suggestivo ma privo di gesti romantici eclatanti. Flavio ha ammesso di essersi sentito a suo agio, pur provando un po’ di imbarazzo durante l’abbraccio iniziale, precisando di non sapere ancora dove lo porteranno le sue emozioni.

Nicole, dal canto suo, ha dichiarato di essere rimasta molto contenta dell’uscita e di aver pensato al tronista anche dopo essere tornata in hotel, sottolineando che l’esperienza aveva superato le sue aspettative: “Sono stata molto bene e quando sono tornata in hotel ti ho pensato“.

Martina, ascoltando il tronista dire che è stata l’esterna che gli è piaciuta di più, ha reagito con un certo disappunto, evidenziando come le parole di Flavio le avessero trasmesso incertezza sulle proprie sensazioni e dichiarando di voler prendere le distanze: “Non voglio che tu mi dia per scontata. Io adesso faccio un passo indietro. Le aspettative su di te sono cambiate“.