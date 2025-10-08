Uomini e Donne, Barbara e Ruggiero: confronto a sorpresa sui motivi della rottura

Uomini e Donne, faccia a faccia tra Barbara e Ruggiero: ecco perché si sono ...

Colpo di scena a “Uomini e Donne”: a sorpresa c’è stato il confronto tra due ex protagonisti del trono over, ovvero Barbara e Ruggiero, che hanno rivelato i motivi della fine della loro relazione.

Nello studio di Maria De Filippi a “Uomini e Donne“, c’è stato un confronto a sorpresa tra due ex protagonisti del trono over del dating show, ovvero Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea.

La dama e il cavaliere avevano lasciato insieme la trasmissione al termine della scorsa stagione ma, la loro relazione, è durata ben poco. A distanza di tre mesi, i due si sono rivisti per la prima volta. Ecco come è andato il confronto.

Barbara, fin da subito, in studio a “Uomini e Donne“, ha mantenuto le distanze da Ruggiero, accusandolo anche di non esserle stato vicino in un momento difficile della sua vita, ovvero l’incidente a sua sorella, con l’ex cavaliere che s è giustificato dicendo che i drammi del suo passato, come la morte del fratello e del nipote, gli hanno impedito di essere più presente. La De Santi però non gli crede, anzi ha detto che secondo lei lui sta recitando la sua parte. L’insegnate ha detto che è vero che tra loro c’era chimica ma che “quando sono uscita dalle coperte però camminavamo su strade diverse. Non c’era confronto, mi ha detto che ero inutile, mi giravi le spalle a letto, mi hai bloccato su WhatsApp.” Ruggiero ha replicato dicendo che con lei era impossibile parlare. Insomma, un confronto che non prevede alcun riavvicinamento tra i due.