“Uomini e Donne” è ricominciato da poche settimane e già abbiamo visto numerosi colpi di scena. In questi giorni si stanno registrando le nuove puntate, ecco tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne, le anticipazioni: Cristiana ha baciato Jakub

“Uomini e Donne” ha ripreso a tenere compagnia a tantissimi italiani nei pomeriggi settimanali. Fino a qui abbiamo già assistito a numerosi colpi di scena e, a breve, ce ne saranno altri.

Stanno infatti proseguendo le registrazioni del dating show e, su FanPage, possiamo leggere già alcune anticipazioni su quello che vedremo nelle prossime puntate. Nel trono classico, infatti, c’è già stato un primo bacio! Cristiana Anania ha baciato Jakub Bakkour, a dire il vero in maniera inaspettata! Ma il vero colpo di scena è capitato nel Trono Over.

Uomini e Donne, le anticipazioni: Christian accusa Isabella che abbandona il programma

Come abbiamo appena visto, a “Uomini e Donne”, c’è stato il primo bacio per la nuova tronista Cristiana Anania, che ha baciato Jakub che, ricorderete, era stato tentatore a “Temptation Island”. Nel Trono Over, invece, stando alle anticipazioni, un vero e proprio colpo di scena: Isabella ha infatti lasciato il programma dopo le accuse di Christian. Isabella ha raccontato di aver incontrato una sua vecchia fiamma fuori dal dating show e di voler approfondire la cosa, con Christian che l’ha accusato di essere nel programma solamente per interesse. Da qui poi la decisione della donna di lasciare lo studio.