Uomini e Donne, Federico Mastrostefano nella bufera

Nel corso della puntata di ieri, venerdì 3 ottobre, sono saltate fuori testimonianze diverse da ben quattro dame, che il cavaliere sentiva contemporaneamente, ovvero Agnese, Rosanna, Veronica e Federica. Ma, cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano nella bufera: le reazioni dopo i contatti con quattro dame

“Non mi avete proprio capito”. Queste le parole del cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne“, Federico Mastrostefano che, nella puntata di ieri, ha dovuto sedare le polemiche dopo che, quattro dame, hanno fornito su di lui testimonianze diverse. Abbiamo Rosanna, che ha dichiarato che Federico le ha detto che “mi piaci tu, se fosse per me vedrei solo te”, passando per Veronica: “mi ha detto che se volevo uscire con lui avrebbe dato buca ad Agnese”. Poi viene fuori che Federico, prima di vedere Veronica e Agnese, aveva visto Rosanna, senza dir loro nulla, con il cavaliere che si è difeso asserendo di non aver detto nulla perché non voleva che partissero prevenute perché aveva visto Rosanna, ammettendo poi che Rosanna è la sua preferita. A questo punto Veronica non ci sta e dice: “a me ha detto che non ha baciato Rosanna perché non aveva attrazione fisica.” E Federica: “Lo ha detto anche a me”. A questo punto per Federico la situazione è irrecuperabile, con Maria De Filippi che gli chiede con chi vorrebbe uscire, con Veronica sarcastica “Da solo.” Federico invece indica Federica, la quale però risponde: “ma manco morta.”