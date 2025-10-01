Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: l’annuncio social

Uomini e Donne, è finita tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: l'annuncio ...

Erano una delle coppie nate all’interno del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, più amate dal pubblico, ora invece arriva la notizia che Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati.

Con un comunicato congiunto sui rispettivi social, l’ormai ex coppia ha aggiornato i fan della fine della loro relazione, chiedendo loro riservatezza in un momento così delicato della loro vita. Ma ecco le loro parole sui social.

Come abbiamo visto, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di “Uomini e Donne“, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, si sono lasciati. Ecco il comunicato congiunto sui social dell’ormai ex coppia: “il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stato un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio, di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile.” Martina e Ciro hanno ringraziato i fan per il loro supporto e, sui motivi della rottura: “sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre.”