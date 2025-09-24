Uomini e Donne, anticipazioni choc: tronista cacciato perché ubriaco

Un tronista si è presentato ubriaco al dating show di Maria De Filippi, ed è stato mandato via: il racconto.

Nelle prossime puntate di “Uomini e Donne” vedremo qualcosa di veramente clamoroso, un tronista si è presentato al dating show di Maria De Filippi ubriaco, ed è stato cacciato.

Uomini e Donne, al via la nuova stagione

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è iniziata ufficialmente lunedì scorso, con la messa in onda della prima puntata.

Nuovi tronisti, tante emozioni e tanti colpi di scena che i telespettatori aspettano di vivere nei prossimi mesi. Intanto, in una delle prossime puntata, accadrà qualcosa di davvero clamoroso, che non è mai accaduto prima. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo ora insieme.

Nel Trono Over di “Uomini e Donne“ in una delle prossime puntate si assisterà a qualcosa di davvero clamoroso. Un ex tronista, ora nel parterre del Trono Over, si presenterà in una esterna visibilmente alterato, tanto che la dama, non appena lo ha visto, lo ha subito mandato via. Il cavaliere in questione è Federico Mastrostefano che, come riportato dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, avrebbe dovuto uscire in esterna con due donne, prima Francesca e poi Agnese De Pasquale. Le cose, però, non andranno come aveva previsto. Il cavaliere cenerà con Francesca, con la quale era previsto un aperitivo conoscitivo, arrivando poi da Agnese un pò alticcio. La De Pasquale, visto lo stato di Mastrostefano, lo manderà via.