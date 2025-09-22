Uomini e Donne, la clamorosa rivelazione della nuova tronista: "Ho detto no a...

La nuova tronista del dating show di Maria De Filippi ha spiegato i motivi per cui non è entrata nella scuola di talenti.

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è ufficialmente cominciata, con la prima puntata andata in onda proprio oggi, lunedì 22 settembre. La nuova tronista, Cristiana Anania, ha rilevato di aver rinunciato ad “Amici”. Ecco perché.

Uomini e Donne, al via la nuova stagione: la tronista è Cristiana Anania

Oggi, lunedì 22 settembre, è iniziata la nuova stagione di “Uomini e Donne“.

La nuova tronista è Cristiana Anania, speaker radiofonica di 22 anni. Nella clip di presentazione, la giovane tronista ha rivelato di sperare di riuscire a trovare il vero amore. Poi è venuto fuori un retroscena riguardante Cristiana, ovvero il fatto che ha rinunciato ad “Amici“. Cristiana infatti ha la passione per il canto, tanto che la sera anima i club come vocalist con il nome di Nanea. Ma, perché allora non ha scelto di entrare nella scuola? E’ lei stessa a rivelarlo.

Uomini e Donne, il retroscena sulla nuova tronista: perché ha rinunciato ad Amici

Come visto, la nuova tronista di “Uomini e Donne”, la 22enne Cristiana Anania, ha la grande passione per il canto, tanto che si è presentata per i provini per entrare nella scuola di “Amici” ma: “durante i casting mi sono resa conto che non sarebbe stato coerente. Non faccio più musica come prima e non ci credo più come prima. Trovavo più coerente fare questa esperienza.” La giovane speaker ha quindi preferito tentare di trovare l’amore.