Ci siamo, oggi, lunedì 22 settembre alle ore 14.45, partirà ufficialmente la nuova stagione di “Uomini e Donne“: ecco tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne, al via la nuova stagione del dating show

Da decenni “Uomini e Donne” è uno dei programmi pomeridiani più amati dal pubblico. Oggi, lunedì 22 settembre, alle ore 14.45, partirà ufficialmente la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi.

Nuovi tronisti, emozioni, colpi di scena, scelte inaspettate, che stagione sarà questa? Solo il tempo ce lo dirà, ora vediamo insieme le anticipazioni per la puntata di oggi.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Come detto, oggi parte ufficialmente la nuova stagione di “Uomini e Donne“. Cosa aspettarci? Innanzitutto confermiamo la presenza, ormai storica, di Tina Cipollari e di Gianni Sperti, oltre a Tinì Cansino. Per quanto riguarda il trono classico, abbiamo i due nuovi tronisti, ovvero Cristina Anania, speaker radiofonica, e Flavio Ubirti, ex tentatore dell’ultima edizione di “Temptation Island“. Per il trono over, ci sarà come sempre Gemma Galgani, sempre alla ricerca dell’anima gemella. Poi Barbara De Santi e Federico Mastrostefano. Attenzione, nel corso di questa prima settimana torneranno in studio Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, la coppia che si è detta addio questa estate. Rosanna tornerà nel parterre, mentre Giuseppe uscirà di scena in quanto annuncerà di essersi fidanzato.