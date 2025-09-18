Come saprete Rosario Guglielmi era stato scelto come nuovo tronista di “Uomini e Donne”, trono durato però una sola registrazione. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne: i rumors su Lucia dopo l’uscita di Rosario

Ennesimo colpo di scena a “Uomini e Donne”, dove Rosario Guglielmi ha dovuto lasciare il trono dopo una sola registrazione.

Lucia Ilardo, ex protagonista di “Temptation Island”, ha infatti rivelato di aver avuto un incontro intimo con lui, tanto da spingere Maria De Filippi a togliere la possibilità a Rosario di continuare la sua avventura nel dating show. Lorenzo Pugnaloni aveva detto che ci sarebbe stato un veto da parte di Rosario alla presenza di Lucia come corteggiatrice, per questo poi la donna si sarebbe “vendicata” rivelando in studio dell’incontro intimo. Ma ecco che arriva la smentita di Lucia.

Uomini e Donne, Lucia smentisce i rumors dopo l’uscita di Rosario

Con un video pubblicato sui social, Lucia Ilardo ha voluto smentire di aver mai ricevuto la proposta di fare la corteggiatrice di Rosario a “Uomini e Donne“: “voglio prendere la parola in merito ad alcune notizie che sto leggendo su pagine e blog. Si è parlato del fatto che avrei ricevuto una proposta da parte della redazione per corteggiare Rosario. Ci tengo a essere molto chiara: non ho ricevuto nessuna comunicazione, nessun invito e nessuna proposta. Anche perché io stessa ho scoperto della scelta di Rosario di accettare il trono dalla messa in onda della puntata di Temptation Island.” L’ex tentatore Andrea Marinelli, che si era avvicinato a Lucia, ha detto a Lollo Magazine che secondo lui la ragazza prova invidia per il fatto che il trono è stato dato a lui e non a lei.