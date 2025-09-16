Il mondo dei reality show continua a sorprendere il pubblico con colpi di scena inaspettati. L’ultima vicenda riguarda Rosario Guglielmi, protagonista di Temptation Island, che, dopo aver affrontato momenti di forte tensione emotiva, aveva deciso di accettare il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Tuttavia, qualcosa di inaspettato è accaduto in studio: le rivelazioni della sua ex fidanzata Lucia Ilardo lo hanno portato a riconsiderare la situazione e, infine, ad abbandonare il trono.

Il trono di Uomini e Donne: una scelta difficile per Rosario

Il percorso sentimentale di Rosario Guglielmi a Temptation Island ha avuto un risvolto inaspettato nella puntata di ieri sera, quando il giovane ha scoperto alcuni incontri della sua fidanzata, Lucia Ilardo, con altri partecipanti del reality. Dopo aver riflettuto a lungo sulle dinamiche emerse, Rosario ha deciso di accettare la proposta di diventare tronista di Uomini e Donne, motivando la scelta con il desiderio di concedersi un’altra possibilità in amore.

La decisione è stata accolta con curiosità dai fan, soprattutto considerando che Rosario aveva attraversato momenti di forte delusione nel villaggio, ma era convinto che il vero sentimento esistesse e che meritasse di essere vissuto. Tuttavia, la sua esperienza sul trono è durata molto poco: secondo quanto riportato dagli esperti gossip, sarebbe già tutto finito.

Uomini e Donne, Rosario lascia il trono: la verità choc di Lucia in studio

Il motivo dell’uscita anticipata di Rosario dal programma è legato alle rivelazioni di Lucia, che in studio ha raccontato di aver avuto un incontro intimo con lui poco prima dell’inizio del trono. Durante la puntata, sono stati mostrati diversi video in cui Lucia ha spiegato le sue scelte e i suoi sentimenti, sottolineando come la mancanza di reciprocità abbia influito sul loro legame.

“Lucia, che non aveva alcuna idea che Rosario avesse accettato il trono, ha spu**anato l’ex: tra di loro c’è stato un “ritorno di fiamma” e la passione li ha portati dritti in camera da letto. D’altra parte lui si era ben guardato da dire che sarebbe stato il nuovo tronista e Lucia gli ha servito una bella vendetta. Risultato? Trono saltato e Rosario detronizzato. I prossimi tronisti restano Flavio Ubirti e Cristiana Anania”, scrive Dagospia.

Alla fine, Rosario ha deciso di rinunciare al trono, nonostante l’opportunità televisiva, sottolineando la necessità di affrontare percorsi sentimentali in piena libertà e con consapevolezza, riconoscendo di meritare di vivere un amore autentico.