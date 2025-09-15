Uomini e Donne, l’ex tronista avvistato con una ragazza in discoteca: la sua dura reazione

Un ex tronista di “Uomini e Donne” è stato avvistato in compagnia di una ragazza bionda in discoteca. Una foto sua e della ragazza è circolata sul web, ecco come ha reagito l’ex volto del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, ex tronista avvistato con una ragazza in discoteca

Un ex tronista di “Uomini e Donne“ è tornato nelle ultime ore al centro del gossip per un presunto flirt in corso.

Stiamo parlando di Brando Ephrikian che, ricordiamolo, lo scorso luglio ha chiuso la relazione con Raffaella Scuotto. Brando è stato avvistato in discoteca in compagnia di una ragazza bionda e, una foto di loro due, ha cominciato a circolare sul web, tanto che in molti hanno pensato che potesse essere la sua nuova fidanzata. Ma, come ha reagito all’indiscrezione, lanciata da Deianira Marzano, l’ex tronista?

Come abbiamo visto, Brando Ephrikian è finito al centro del gossip dopo una foto che lo ritrae con una ragazza bionda in discoteca. Ma ecco come ha reagito l’ex tronista di “Uomini e Donne”: “un ringraziamento speciale va a tutti i cupido non richiesti che vogliono far parte della mia vita sentimentale, cercando di accostarmi a presunte fidanzate che in questo momento non voglio e non cerco tramite foto tagliate male o di mesi e mesi fa… Vaf******* a tutti i pezzi di me*** che vogliono infamare!” Insomma, nessun flirt in corso quindi per l’ex tronista.